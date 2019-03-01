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Жизнь

Какого числа Великий пост в 2019 году

В 2019 году Великий пост начнется 11 марта и продлится по 27 апреля. Это самый строгий православный пост: он начинается после Масленицы и завершается на Пасху. Рассказываем, с какими ограничениями связан Великий пост.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Великий пост 2019: суть и ограничения

Православный пост не стоит воспринимать как особую «религиозную диету». Это не так. Смысл любого поста — в покаянии, очищении души от грехов, работе над собой.

Во время Великого поста православные готовятся к празднованию великого христианского праздника Пасхи.

По церковным правилам, с 11 марта по 27 апреля нужно чаще ходить на службу в храм, больше читать Евангелие. В этот период рекомендуется исповедаться и причаститься.

Жареные овощи.
Жареные овощи.
СС0.

Постящиеся не едят пищу животного происхождения — яйца, мясо, молоко. Во время Великого поста рыбу можно есть только в праздники Вербное Воскресенье и Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщает сообщает pravmir.ru.

Верующим рекомендуется ограничить время просмотра телевизора и социальных сетей, а также избегать походов в кино, театр и клубы. Во время Великого поста не стоит бурно веселиться.

Зима. Религия.
Зима. Религия.
Михаил Хаустов

Во время поста в православной церкви не проводят венчания.

В церкви говорят о том, что нельзя осуждать людей, которые не постятся. А также нельзя не обращать внимания на свое здоровье. Если вы соблюдаете пост и почувствовали себя плохо, то об этом нужно поговорить с врачом.

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