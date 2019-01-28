Какого числа Великий пост в 2019 и что нельзя делать в этот период

Великий пост в 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля. Он начинается после Масленицы и завершается на Пасху, в день Светлого Христова Воскресения. В 2019 году православная Пасха будет 28 апреля. Рассказываем, в чем смысл Великого поста и что нельзя делать в это время.