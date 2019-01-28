Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
121

Какого числа Великий пост в 2019 и что нельзя делать в этот период

Великий пост в 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля. Он начинается после Масленицы и завершается на Пасху, в день Светлого Христова Воскресения. В 2019 году православная Пасха будет 28 апреля. Рассказываем, в чем смысл Великого поста и что нельзя делать в это время.

Великий пост.
Великий пост.
ekaterinburg-eparhia.ru

Великий пост 2019: в чем суть?

Великий пост — это не особая «православная диета». Смысл Великого поста — в покаянии, очищении и подготовке к величайшему христианскому празднику Пасхи.

С 11 марта по 27 апреля верующие будут готовиться к празднованию Воскресения Христова. В пост православные стараются чаще посещать храм и совершать добрые дела, больше читать Евангелие. Кроме того, в этот период необходимо исповедаться и причаститься.

Свеча.
Свеча.
СС0

Что нельзя делать в Великий пост?

  • Постящиеся воздерживаются от пищи животного происхождения: яиц, мяса и молока. В праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы можно есть рыбу и морепродукты, сообщает pravmir.ru.
  • Во время поста нежелательно употреблять алкогольные напитки.
  • В Великий пост не проводят венчания.
  • Во время поста не рекомендуется впадать в уныние, злиться на окружающих, ругаться и завидовать.
  • Кроме того, не стоит бурно веселиться. Рекомендуется, ограничить время просмотра телевизора и социальных сетей, а также избегать походов в кино, театр и клубы.
  • Не стоит осуждать близких и друзей за несоблюдение Великого поста.
  • И наконец, в Великий пост нельзя не обращать внимания на состояние своего здоровья. Если вы почувствовали себя плохо, то об этом нужно поговорить с врачом.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость