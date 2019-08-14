Какого числа Яблочный Спас в 2019 году

Яблочный Спас 2019
Преображение Господне считается одним из важнейших православных праздников. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вместе с тремя своими учениками взошел на гору Фавор и преобразился перед ними. Его одежда стала блистательно белой. Рядом появились пророки Моисей и Илья, и они беседовали с Христом. Потом появилось светлое облако, из которого раздался голос Бога: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте».
В православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители одевают белые облачения, которые символизируют божественный свет.
В Россию обычай ходить в храм и освящать яблоки пришел из Греции. Там к празднику Преображения созревал виноград. Христиане приносили его в храм, освящали, и таким образом благодарили Бога за урожай. В России вместо винограда стали освящать яблоки, пишет журнал «Фома».
Вопреки распространенному мнению, в церкви нет запрета на употребление яблок нового урожая до Яблочного Спаса, сообщает pravmir.ru. Но по традиции верующие до 19 августа стараются воздерживаться от плодов нового урожая. Считается, что воздержание во имя Бога способствует духовному развитию человека.