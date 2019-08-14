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Жизнь

Какого числа Яблочный Спас в 2019 году

Яблочный Спас отмечают 19 августа. В этот день в храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая. Рассказываем, в чем суть праздника и можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса-2019.

Ежи и яблоки.
Ежи и яблоки.
СС0

Яблочный Спас 2019

Преображение Господне считается одним из важнейших православных праздников. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вместе с тремя своими учениками взошел на гору Фавор и преобразился перед ними. Его одежда стала блистательно белой. Рядом появились пророки Моисей и Илья, и они беседовали с Христом. Потом появилось светлое облако, из которого раздался голос Бога: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте».

В православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители одевают белые облачения, которые символизируют божественный свет.

Яблоки.
Яблоки.
СС0.

В Россию обычай ходить в храм и освящать яблоки пришел из Греции. Там к празднику Преображения созревал виноград. Христиане приносили его в храм, освящали, и таким образом благодарили Бога за урожай. В России вместо винограда стали освящать яблоки, пишет журнал «Фома».

Вопреки распространенному мнению, в церкви нет запрета на употребление яблок нового урожая до Яблочного Спаса, сообщает pravmir.ru. Но по традиции верующие до 19 августа стараются воздерживаться от плодов нового урожая. Считается, что воздержание во имя Бога способствует духовному развитию человека.

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