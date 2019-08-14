Какого числа Яблочный Спас в 2019 году

Яблочный Спас отмечают 19 августа. В этот день в храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая. Рассказываем, в чем суть праздника и можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса-2019.

Яблочный Спас 2019

Преображение Господне считается одним из важнейших православных праздников. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вместе с тремя своими учениками взошел на гору Фавор и преобразился перед ними. Его одежда стала блистательно белой. Рядом появились пророки Моисей и Илья, и они беседовали с Христом. Потом появилось светлое облако, из которого раздался голос Бога: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте».

В православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители одевают белые облачения, которые символизируют божественный свет.

Яблоки. СС0.

В Россию обычай ходить в храм и освящать яблоки пришел из Греции. Там к празднику Преображения созревал виноград. Христиане приносили его в храм, освящали, и таким образом благодарили Бога за урожай. В России вместо винограда стали освящать яблоки, пишет журнал «Фома».