Какой будет погода на Алтае на длинных выходных

8 марта днем в Алтайском крае потеплеет до 0…+5, в северных районах ожидается небольшой снег и порывы ветра могут достигнуть 13 м/с, сообщает алтайский ЦГМС. В субботу и воскресенье синоптики ожидают спокойную погоду с небольшими осадками в течение дня, хотя в ночные часы температура воздуха опустится до -20.