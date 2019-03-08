Какой будет погода на Алтае на длинных выходных

Погода в Алтайском крае 8 марта
- днем 0…-5, в предгорных районах до +5,
- местами в северных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь. туман,
- ветер юго-западный, 2−7 м/с, в северных районах порывы до 8−13 м/с.
Погода в Алтайском крае 9 марта
- ночью −7…−12, местами −15…−20, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, местами изморозь. туман, ветер западный, 3−8 м/с.
- днем −2…−7, в предгорных районах до +3, без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь. туман, ветер западный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 10 марта
- ночью −13…−18, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 3−8 м/с,
- днем −4…+1, в северо-западных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 3−8 м/с.
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Погода в Барнауле
- 8 марта днем 0,-2, в конце дня будет снег,
- 9 марта днем -2,-4, без осадков,
- 10 марта днем -1,-3, без осадков.
Погода в Республике Алтай
- 8 марта днем +1,+6, без осадков,
- 9 марта днем 0,+5, без осадков,
- 10 марта днем +2,+7, без осадков.