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Жизнь

Какой будет погода на Алтае на длинных выходных

8 марта днем в Алтайском крае потеплеет до 0…+5, в северных районах ожидается небольшой снег и порывы ветра могут достигнуть 13 м/с, сообщает алтайский ЦГМС. В субботу и воскресенье синоптики ожидают спокойную погоду с небольшими осадками в течение дня, хотя в ночные часы температура воздуха опустится до -20.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Погода в Алтайском крае 8 марта

  • днем 0…-5, в предгорных районах до +5,
  • местами в северных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь. туман,
  • ветер юго-западный, 2−7 м/с, в северных районах порывы до 8−13 м/с.

Погода в Алтайском крае 9 марта

  • ночью −7…−12, местами −15…−20, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, местами изморозь. туман, ветер западный, 3−8 м/с.
  • днем −2…−7, в предгорных районах до +3, без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь. туман, ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 10 марта

  • ночью −13…−18, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 3−8 м/с,
  • днем −4…+1, в северо-западных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 3−8 м/с.

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Погода в Барнауле

  • 8 марта днем 0,-2, в конце дня будет снег,
  • 9 марта днем -2,-4, без осадков,
  • 10 марта днем -1,-3, без осадков.

Погода в Республике Алтай

  • 8 марта днем +1,+6, без осадков,
  • 9 марта днем 0,+5, без осадков,
  • 10 марта днем +2,+7, без осадков.
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