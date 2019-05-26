Какой будет погода на Алтае в воскресенье 26 мая

Погода в Алтайском крае в воскресенье 26 мая:
- после прошедших местами ночных дождей днем ожидается +13…+18 °С, в юго-восточных районах до +24 °С;
- на большей части территории края синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град;
- ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье 26 мая:
- ночью прошел небольшой дождь, поэтому днем температура не будет высокой: +15…+17 °С;
- в первой половине дня также возможен небольшой дождь, гроза;
- ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с с порывами до 13−18 м/с.
Погода в Республике Алтай в воскресенье 26 мая:
- днем на значительной территории ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы;
- температура +15…+20 °С, местами +20…+25 °С;
- ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 18 м/с, в горах до 25 м/с.