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Жизнь

Какой будет погода на Алтае в воскресенье 26 мая

Воскресенье не порадует хорошей погодой жителей Алтая. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер, дожди, грозы и невысокую температуру. В ночь на понедельник ожидаются заморозки до -2 °С. На территории обоих Алтаев местами сохранится высокая пожароопасность.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Погода в Алтайском крае в воскресенье 26 мая:

  • после прошедших местами ночных дождей днем ожидается +13…+18 °С, в юго-восточных районах до +24 °С;
  • на большей части территории края синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град;
  • ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье 26 мая:

  • ночью прошел небольшой дождь, поэтому днем температура не будет высокой: +15…+17 °С;
  • в первой половине дня также возможен небольшой дождь, гроза;
  • ветер южный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с с порывами до 13−18 м/с.

Погода в Республике Алтай в воскресенье 26 мая:

  • днем на значительной территории ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы;
  • температура +15…+20 °С, местами +20…+25 °С;
  • ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 18 м/с, в горах до 25 м/с.
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