Какой будет погода на Новый год в Алтайском крае

Погода 31 декабря:
- По данным алтайского ЦГМС, в Алтайском крае днем столбик термометра покажет −4…−9, местами в западных районах до -14. На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
- В Барнауле днем будет −4…−6 градусов. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с,
- В Горно-Алтайске, по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем -8 градусов и небольшой снег.
Погода 1 января (по информации сервиса «Яндекс.Погода»)
- В Барнауле днем −15…−14 градусов, небольшой снег,
- В Горно-Алтайске днем −11…−10 градусов, небольшой снег.
Напомним, с 30 декабря по 3 января районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. Установится спокойная, умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Сильных морозов не прогнозируют.