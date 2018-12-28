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Какой будет погода на Новый год в Алтайском крае

В Алтайском крае 31 декабря и 1 января сильных морозов не прогнозируют, в регионе возможен снег.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Погода 31 декабря:

  • По данным алтайского ЦГМС, в Алтайском крае днем столбик термометра покажет −4…−9, местами в западных районах до -14. На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
  • В Барнауле днем будет −4…−6 градусов. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с,
  • В Горно-Алтайске, по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем -8 градусов и небольшой снег.

Погода 1 января (по информации сервиса «Яндекс.Погода»)

  • В Барнауле днем −15…−14 градусов, небольшой снег,
  • В Горно-Алтайске днем −11…−10 градусов, небольшой снег.

Напомним, с 30 декабря по 3 января районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. Установится спокойная, умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Сильных морозов не прогнозируют.

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