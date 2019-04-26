Какой будет погода на Пасху в Алтайском крае

Погода на Пасху в Алтайском крае:
ночью:
- -1…-6 градусов,
- на большей части территории дождь, мокрый снег, снег, местами гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- +7…+12 градусов, в западных районах до +17 градусов,
- в южных и восточных районах дождь, мокрый снег, снег, гололёдные явления, в утренние часы на дорогах местами гололедица,
- ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода на Пасху в Барнауле:
ночью:
- -1…-3 градусов,
- в первой половине ночи мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах местами гололедица,
- ветер южный, 7−12 м/с.
днем:
- +10…+12 градусов,
- в конце дня дождь, в утренние часы на дорогах местами гололедица,
- ветер южный, 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.