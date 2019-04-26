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Жизнь

Какой будет погода на Пасху в Алтайском крае

В Алтайском крае в ночь на Пасху, 28 апреля, столбик термометра опустится до -7 градусов. Днем же будет гораздо теплее, сообщает алтайский ЦГМС.

Пасха. Освящение
Пасха. Освящение
СС0

Погода на Пасху в Алтайском крае:

ночью:

  • -1…-6 градусов,
  • на большей части территории дождь, мокрый снег, снег, местами гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • +7…+12 градусов, в западных районах до +17 градусов,
  • в южных и восточных районах дождь, мокрый снег, снег, гололёдные явления, в утренние часы на дорогах местами гололедица,
  • ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода на Пасху в Барнауле:

ночью:

  • -1…-3 градусов,
  • в первой половине ночи мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах местами гололедица,
  • ветер южный, 7−12 м/с.

днем:

  • +10…+12 градусов,
  • в конце дня дождь, в утренние часы на дорогах местами гололедица,
  • ветер южный, 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.
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