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Какой будет погода на майские праздники в Алтайском крае

Алтайские синоптики опубликовали прогноз погоды на первые праздничные выходные. 1 мая прогнозируют дождь и снег, а 2 и 3 мая будет ясная, но ветреная погода с перепадами температур.

Дождь.
Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае 1 мая

Ночью в Алтайском крае будет 0…-5 градусов, по юго-востоку края до +5 градусов. На большей части региона будет дождь, переходящий в мокрый снег, а также грозы, местами гололед. Ветер северо-западный, 10−15 м/с, местами порывы 20−25 м/с.

Днем ожидается +4…+9 градусов. Осадки будут в восточных районах. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Алтайском крае 2 мая

Ночная температура составит −2…−7 градусов, без осадков. Ветер северный, 3−8 м/с.

Днем синоптики обещают +8…+13 градусов, также без осадков. Ветер северный, 3−8 м/с, местами могут быть порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 3 мая

Ночью температура опустится до -5 градусов, без осадков. Направление и сила ветра не изменятся.

Днем потеплеет до +16 градусов. Местами в предгорьях пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода на майские праздники в Барнауле

1 мая: ночью 0.-2 градуса, днем +5.+7 градусов. В первой половине дня мокрый снег.

2 мая: ночью -3.-5 градусов, днем +9.+11 градусов, без осадков.

3 мая: ночью -1.-3 градуса, днем +12.+14 градусов, без осадков.

Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017.
altapress.ru

Как отдыхаем в мае-2019

Напомним, майские выходные в 2019 будут длинными:

  • Со среды, 1 мая по воскресенье, 5 мая — выходные дни;
  • С понедельника, 6 мая по среду, 8 мая — рабочие дни;
  • С четверга, 9 мая по воскресенье, 12 мая — выходные дни;
  • С понедельника, 13 мая — рабочие дни.
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