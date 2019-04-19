Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в субботу, 20 апреля
ночью:
- -2…-7 градусов,
- в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер северо-восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
днем:
- +6…+11 градусов,
- в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, в предгорьях сильные осадки, утром на дорогах гололедица,
- ветер северо-восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 21 апреля
ночью:
- -1…-6 градусов,
- в предгорьях осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +7…+12 градусов,
- в предгорьях осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдные явления, утром на дорогах гололедица
- ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле в субботу, 20 апреля:
ночью:
- -3…-5 градусов,
- без осадков, на дорогах местами гололедица,
- ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
днем:
- +6…+8 градусов,
- в конце дня небольшой дождь, утром на дорогах местами гололедица,
- ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье, 21 апреля:
ночью:
- -1…-3 градусов,
- без осадков, на дорогах местами гололедица,
- ветер западный, 3−8 м/с
днем:
- +7…+9 градусов,
- без осадков, утром на дорогах местами гололедица,
- ветер западный, 3−8 м/с.