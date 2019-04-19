Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском на выходных 20 и 21 апреля в отдельных районах прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -7 градусов.

Барнаульцы. Пара.
Барнаульцы. Пара.
Анна Зайкова, altapress.ru

Погода в Алтайском крае в субботу, 20 апреля

ночью:

  • -2…-7 градусов,
  • в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

днем:

  • +6…+11 градусов,
  • в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, в предгорьях сильные осадки, утром на дорогах гололедица,
  • ветер северо-восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 21 апреля

ночью:

  • -1…-6 градусов,
  • в предгорьях осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +7…+12 градусов,
  • в предгорьях осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдные явления, утром на дорогах гололедица
  • ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле в субботу, 20 апреля:

ночью:

  • -3…-5 градусов,
  • без осадков, на дорогах местами гололедица,
  • ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

днем:

  • +6…+8 градусов,
  • в конце дня небольшой дождь, утром на дорогах местами гололедица,
  • ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье, 21 апреля:

ночью:

  • -1…-3 градусов,
  • без осадков, на дорогах местами гололедица,
  • ветер западный, 3−8 м/с

днем:

  • +7…+9 градусов,
  • без осадков, утром на дорогах местами гололедица,
  • ветер западный, 3−8 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость