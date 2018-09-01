Читайте нас в соцсетях
3 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Жизнь
681

Какой будет погода 1 сентября в Алтайском крае

В День знаний, 1 сентября, в некоторых районах Алтайского края будут дожди, грозы. Температура воздуха днем поднимается до +10…+20 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. После в регионе резко похолодает.

Осень.
Осень.
СС0

Погода в Алтайском крае 1 сентября

  • днём на большей части территории дождь, местами гроза,
  • ветер северный, 3−8 м/с, с усилением до 10−15 м/с,
  • температура воздуха: днём +15 … 20, в западных районах +10 …+ 15.

Погода в Барнауле 1 сентября

  • днём дождь, возможна гроза,
  • ветер северный, 6−11 м/с,
  • температура воздуха: днём +15 … +17.

Как изменится погода в Алтайском крае

2 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 16 м/с.

Ночью и утром 3 сентября в северо-западных районах возможны заморозки 0 …-1.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка