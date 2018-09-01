Какой будет погода 1 сентября в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 1 сентября
- днём на большей части территории дождь, местами гроза,
- ветер северный, 3−8 м/с, с усилением до 10−15 м/с,
- температура воздуха: днём +15 … 20, в западных районах +10 …+ 15.
Погода в Барнауле 1 сентября
- днём дождь, возможна гроза,
- ветер северный, 6−11 м/с,
- температура воздуха: днём +15 … +17.
Как изменится погода в Алтайском крае
2 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 16 м/с.
Ночью и утром 3 сентября в северо-западных районах возможны заморозки 0 …-1.