Какой будет погода в Алтайском крае в начале апреля

С 30 марта по 4 апреля в Алтайском крае синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, теплую погоду и сильный ветер. Это может привести к обильному снеготаянию и разрушению ледового покрова на реках, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В течение периода средняя температура воздуха ожидается +1…+10. Преобладающая ночная температура воздуха −2…+4, дневная +7…+12.

30−31 марта и 2 апреля ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега. 30 марта и 3 апреля ветер усилится до 15−18 м/с. В связи с этим сотрудники краевой Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.

По данным алтайского ЦГМС, 1 апреля, в понедельник, днем в крае температура воздуха будет +5,+10, в южных районах потеплеет до +16, в отдельных районах прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

Специалисты отмечают, что на многих гидропостах уже разрушился ледовый покров. Погодная ситуация способствует постепенному уменьшению объемов снегозапасов на территории всего бассейна Верхней Оби. В предгорных районах продолжается процесс вскрытия малых рек.

По данным на 28 марта, вскрылись река Песчаная выше села Точильное, правые притоки реки Обь выше Барнаула. Приточность талой воды в водные объекты увеличивается, из-за этого повышается уровень воды. Усилить процесс снеготаяния и увеличить объем приточности могут осадки в виде дождя.

Из-за высоких дневных температур снег будет таять интенсивное в верховьях рек Ануй, Песчаная и Алей, а также в бассейне реки Чарыш.

Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском и Шипуновском районах.