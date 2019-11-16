Какой будет зима, можно узнать по погодным приметам 16 ноября

Именно 16 ноября можно узнать, какой будет предстоящая зима. Во всяком случае, так делали предки.

Если утром ударил мороз <прям как сегодня>, то выпадет много снега. А вечерний мороз — к теплой зиме.

Если дым из труб поднимается столбом, следует готовиться к сильным холодам.

Похолодание предсказывают мыши — если они роют ямы, зима будет лютой.

Об урожае

Если на реке стоит лед, то в следующем году будет хороший урожай хлеба, пишет mail.ru. Если снег лежит, а листья осыпались не все, то следующий год будет неурожайным.

Мороз

16 ноября ранним утром в Алтайском крае было морозно. Да так, что пользователи соцсетей стали выкладывать снимки домашних термометров, на которых зафиксированы «температурные рекорды». В некоторых районах края было минус 42. И это за две недели до наступления календарной зимы.