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Жизнь

Какой будет зима, можно узнать по погодным приметам 16 ноября

Именно 16 ноября можно узнать, какой будет предстоящая зима. Во всяком случае, так делали предки.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Если утром ударил мороз <прям как сегодня>, то выпадет много снега. А вечерний мороз — к теплой зиме.

Если дым из труб поднимается столбом, следует готовиться к сильным холодам.

Похолодание предсказывают мыши — если они роют ямы, зима будет лютой.

Об урожае

Если на реке стоит лед, то в следующем году будет хороший урожай хлеба, пишет mail.ru. Если снег лежит, а листья осыпались не все, то следующий год будет неурожайным.

Мороз

16 ноября ранним утром в Алтайском крае было морозно. Да так, что пользователи соцсетей стали выкладывать снимки домашних термометров, на которых зафиксированы «температурные рекорды». В некоторых районах края было минус 42. И это за две недели до наступления календарной зимы.

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