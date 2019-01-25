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Жизнь
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Какой конец света прогнозируют 1 февраля 2019 года

Еще не прошло и месяца с начала 2019 года, а жителям Земли уже предсказали апокалипсис. Дата нового конца света — 1 февраля 2019 года. Его якобы может спровоцировать астероид 2002-NT7. Рассказываем, насколько он опасен и правда ли, что конец света 1 февраля 2019 года.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Будет ли конец света 1 февраля?

Конец света в 2019 году 1 февраля отменяется. Причем «отменили» его ученые еще в 2002 году. Об этом пишет bbc.co.uk.

Дело в том, что когда астрономы обнаружили двухкилометровый каменный астероид 2002-NT7, они действительно заявили о вероятном столкновении его с Землей в 2019 году. Более того: астероид назвали самым опасным из всех известных человечеству космических объектов.

Однако впоследствии ученые провели новые расчеты и заявили, что конца света 1 февраля не будет.

По уточненным данным, следующее сближение астероида с Землей возможно в 2060 году.

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