Какой конец света прогнозируют 1 февраля 2019 года

Еще не прошло и месяца с начала 2019 года, а жителям Земли уже предсказали апокалипсис. Дата нового конца света — 1 февраля 2019 года. Его якобы может спровоцировать астероид 2002-NT7. Рассказываем, насколько он опасен и правда ли, что конец света 1 февраля 2019 года.