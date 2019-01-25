Какой конец света прогнозируют 1 февраля 2019 года

Будет ли конец света 1 февраля?
Конец света в 2019 году 1 февраля отменяется. Причем «отменили» его ученые еще в 2002 году. Об этом пишет bbc.co.uk.
Дело в том, что когда астрономы обнаружили двухкилометровый каменный астероид 2002-NT7, они действительно заявили о вероятном столкновении его с Землей в 2019 году. Более того: астероид назвали самым опасным из всех известных человечеству космических объектов.
Однако впоследствии ученые провели новые расчеты и заявили, что конца света 1 февраля не будет.
По уточненным данным, следующее сближение астероида с Землей возможно в 2060 году.