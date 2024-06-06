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Жизнь

Какой купальник подобрать на лето 2024. Разбор по типам фигуры

Сезон отпусков начался, а это значит, что пора отправляться к морю и надевать бикини. В этой статье мы расскажем, как подобрать купальник в соответствии с особенностями вашей фигуры.

Масло для загара.
Масло для загара.
freepik.com/nikitabuida

Современные модные тенденции весьма своеобразны и не всегда универсальны. Например, высокие ретро-плавки, которые сейчас довольно популярны, в основном подходят очень стройным и высоким девушкам.

Или взять купальник монокини — изначально он задумывался как цельный с пикантными вырезами по бокам, а в итоге превратился в три перпендикулярные полоски. Такой купальник создаёт определенную грубую геометрию на теле, что не всем может быть по вкусу.

Чтобы компенсировать особенности и диспропорции разных женских фигур, важно создать баланс. Для этого нужно определить свой тип фигуры и выбрать купальник по своему вкусу.

Обычно выделяют пять самых распространенных типов телосложения:

  • А — широкие бедра, узкие плечи;

  • Т — широкие плечи, узкие бедра;

  • Х — бедра и плечи на одном уровне, тонкая талия;

  • О — широкая талия наравне с размером бюста, пышные формы;

  • Н — прямоугольник (размер бюста, талии, бедер на одном уровне).

Какой купальник подобрать девушкам с фигурой типа А

Для достижения баланса между бедрами и плечами можно выбрать как слитный, так и раздельный купальник. В этом сезоне особое внимание уделяется вырезам и диагональным линиям, поэтому выбор необычного купальника не составит труда.

Что касается цвета, то верх купальника должен быть ярким. Приветствуются рисунки, принты, полосы, декор, бахрома — все, что может привлечь внимание. Низ купальника лучше выбирать однотонный, темный и гладкий.

Форма верха может быть с пуш-апом, на тонких лямках или застежках вокруг шеи. Если у вас широкие бедра, то лучше выбрать верх без бретелек, чтобы визуально сделать акцент на плечах. Низ должен быть без завязок и с высокими вырезами, это поможет визуально удлинить ноги. Также можно использовать пляжные юбочки.

Следует избегать мини-бикини, шортиков, низа с высокой талией и горизонтальных поясов на талии.

Купальники под любой тип фигуры.
Купальники под любой тип фигуры.
Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать девушкам с фигурой типа Т

В таком случае лучше отвлечь внимание от верхней части тела и сфокусировать его на нижней. Для этого подойдут купальники на одно плечо, которые были популярны на неделе пляжной моды 2016 в Майами.

Что касается цвета, то верх купальника должен быть однотонным или с вертикальными полосками. Он не должен быть слишком ярким, чтобы сбалансировать яркий низ.

Форма верха должна иметь достаточно широкие бретели. В слитном варианте хороши вертикальные линии, глубокий V-образный вырез и асимметричные завязки (на одно плечо). Низ может быть с завязками по бокам и декоративными элементами, которые визуально гармонизируют плечи и бедра. Также подойдут шортики.

Следует избегать броских деталей в виде бантиков на плечах и широко расставленных бретелей.

Купальники под любой тип фигуры.
Купальники под любой тип фигуры.
Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать девушкам с фигурой типа Х

Такой тип фигуры считается наиболее близким к «идеалу». Поэтому самое важное — выбрать купальник, который будет вам по душе. А для тех, кто ценит комфорт, есть хорошая новость: в этом сезоне представлено множество красивых спортивных купальников.

Что касается цвета, то здесь важно не соответствие определенному цветотипу, как считают некоторые эксперты, а гармоничное сочетание оттенков! Лучше избегать контрастных сочетаний, таких как красный с розовым или зеленый с красным. Неважно, предпочитаете ли вы яркие или пастельные тона — выбор зависит от вашего настроения. Однако умение сочетать цвета говорит о хорошем вкусе.

Форма купальника может быть любой — все зависит от ваших предпочтений. Бикини всегда будут смотреться эффектно, ведь они созданы специально для обладательниц такого типа фигуры.

Купальники под любой тип фигуры.
Купальники под любой тип фигуры.
Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать с фигурой типа О

Девушки с таким типом фигуры, как правило, имеют пышные формы. Поэтому важно выбрать купальник хорошего качества, с высоким содержанием лайкры, но без блеска, который хорошо держит форму.

Что касается цвета, то лучше выбирать не очень светлые оттенки. Приветствуются вертикали от вырезов и швов до рисунков. Однако стоит быть аккуратными с крупными рисунками и принтами.

Форма купальника может быть слитной или раздельной. Рекомендуется выбирать модели танкини (раздельный купальник, верх в виде топа, низ без завязок), майо (классический слитный) и свимдресс (цельный с юбочкой). Они должны иметь широкие бретели, глубокий V-образный вырез и обязательно косточки в верхней части. Можно также выбрать раздельный купальник, но тогда нужно убедиться, что верх хорошо поддерживает грудь, а низ имеет классическую форму для поддержания живота. Также присмотритесь к купальникам с высокой талией.

Следует избегать купальников-бикини, узких бретелей, горизонтальных рисунков и светлых блестящих тканей.

Купальники под любой тип фигуры.
Купальники под любой тип фигуры.
Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать с фигурой типа Н

Особенность такой фигуры — слабо выраженная талия, поэтому купальник должен максимально подчёркивать эту область и создавать иллюзию изгиба. В этом случае может быть полезен модный купальник монокини, который, однако, подходит не всем.

Что касается цвета, то в слитных купальниках приветствуются рисунки, симметричные вырезы, вставки и драпировки.

Форма купальника должна иметь деталь на талии, которая будет выглядеть как пояс. Также подойдут варианты с линией талии, созданной благодаря границе между контрастными цветами. Хорошим выбором будут модели с клиновидными боковыми вставками из контрастных цветов, которые зрительно сужают туловище в центральной части.

Сегодня женщина может позволить себе выбирать купальник, исходя из собственных предпочтений и комфорта. Мы никого не шокируем на пляже, даже если на нас будет минимум ткани.

Свобода заключается в том, чтобы создать образ, в котором мы сами себе будем казаться гармоничными. А для этого современная индустрия моды предлагает огромный выбор как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения стоимости. Самое важное — это внутренняя концепция, которая рождается тогда, когда мы знаем и понимаем себя.

Купальники под любой тип фигуры.
Купальники под любой тип фигуры.
Сайт ЦУМа

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