Современные модные тенденции весьма своеобразны и не всегда универсальны. Например, высокие ретро-плавки, которые сейчас довольно популярны, в основном подходят очень стройным и высоким девушкам.
Или взять купальник монокини — изначально он задумывался как цельный с пикантными вырезами по бокам, а в итоге превратился в три перпендикулярные полоски. Такой купальник создаёт определенную грубую геометрию на теле, что не всем может быть по вкусу.
Чтобы компенсировать особенности и диспропорции разных женских фигур, важно создать баланс. Для этого нужно определить свой тип фигуры и выбрать купальник по своему вкусу.
Обычно выделяют пять самых распространенных типов телосложения:
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А — широкие бедра, узкие плечи;
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Т — широкие плечи, узкие бедра;
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Х — бедра и плечи на одном уровне, тонкая талия;
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О — широкая талия наравне с размером бюста, пышные формы;
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Н — прямоугольник (размер бюста, талии, бедер на одном уровне).
Какой купальник подобрать девушкам с фигурой типа А
Для достижения баланса между бедрами и плечами можно выбрать как слитный, так и раздельный купальник. В этом сезоне особое внимание уделяется вырезам и диагональным линиям, поэтому выбор необычного купальника не составит труда.
Что касается цвета, то верх купальника должен быть ярким. Приветствуются рисунки, принты, полосы, декор, бахрома — все, что может привлечь внимание. Низ купальника лучше выбирать однотонный, темный и гладкий.
Форма верха может быть с пуш-апом, на тонких лямках или застежках вокруг шеи. Если у вас широкие бедра, то лучше выбрать верх без бретелек, чтобы визуально сделать акцент на плечах. Низ должен быть без завязок и с высокими вырезами, это поможет визуально удлинить ноги. Также можно использовать пляжные юбочки.
Следует избегать мини-бикини, шортиков, низа с высокой талией и горизонтальных поясов на талии.
Какой купальник выбрать девушкам с фигурой типа Т
В таком случае лучше отвлечь внимание от верхней части тела и сфокусировать его на нижней. Для этого подойдут купальники на одно плечо, которые были популярны на неделе пляжной моды 2016 в Майами.
Что касается цвета, то верх купальника должен быть однотонным или с вертикальными полосками. Он не должен быть слишком ярким, чтобы сбалансировать яркий низ.
Форма верха должна иметь достаточно широкие бретели. В слитном варианте хороши вертикальные линии, глубокий V-образный вырез и асимметричные завязки (на одно плечо). Низ может быть с завязками по бокам и декоративными элементами, которые визуально гармонизируют плечи и бедра. Также подойдут шортики.
Следует избегать броских деталей в виде бантиков на плечах и широко расставленных бретелей.
Какой купальник выбрать девушкам с фигурой типа Х
Такой тип фигуры считается наиболее близким к «идеалу». Поэтому самое важное — выбрать купальник, который будет вам по душе. А для тех, кто ценит комфорт, есть хорошая новость: в этом сезоне представлено множество красивых спортивных купальников.
Что касается цвета, то здесь важно не соответствие определенному цветотипу, как считают некоторые эксперты, а гармоничное сочетание оттенков! Лучше избегать контрастных сочетаний, таких как красный с розовым или зеленый с красным. Неважно, предпочитаете ли вы яркие или пастельные тона — выбор зависит от вашего настроения. Однако умение сочетать цвета говорит о хорошем вкусе.
Форма купальника может быть любой — все зависит от ваших предпочтений. Бикини всегда будут смотреться эффектно, ведь они созданы специально для обладательниц такого типа фигуры.
Какой купальник выбрать с фигурой типа О
Девушки с таким типом фигуры, как правило, имеют пышные формы. Поэтому важно выбрать купальник хорошего качества, с высоким содержанием лайкры, но без блеска, который хорошо держит форму.
Что касается цвета, то лучше выбирать не очень светлые оттенки. Приветствуются вертикали от вырезов и швов до рисунков. Однако стоит быть аккуратными с крупными рисунками и принтами.
Форма купальника может быть слитной или раздельной. Рекомендуется выбирать модели танкини (раздельный купальник, верх в виде топа, низ без завязок), майо (классический слитный) и свимдресс (цельный с юбочкой). Они должны иметь широкие бретели, глубокий V-образный вырез и обязательно косточки в верхней части. Можно также выбрать раздельный купальник, но тогда нужно убедиться, что верх хорошо поддерживает грудь, а низ имеет классическую форму для поддержания живота. Также присмотритесь к купальникам с высокой талией.
Следует избегать купальников-бикини, узких бретелей, горизонтальных рисунков и светлых блестящих тканей.
Какой купальник выбрать с фигурой типа Н
Особенность такой фигуры — слабо выраженная талия, поэтому купальник должен максимально подчёркивать эту область и создавать иллюзию изгиба. В этом случае может быть полезен модный купальник монокини, который, однако, подходит не всем.
Что касается цвета, то в слитных купальниках приветствуются рисунки, симметричные вырезы, вставки и драпировки.
Форма купальника должна иметь деталь на талии, которая будет выглядеть как пояс. Также подойдут варианты с линией талии, созданной благодаря границе между контрастными цветами. Хорошим выбором будут модели с клиновидными боковыми вставками из контрастных цветов, которые зрительно сужают туловище в центральной части.
Сегодня женщина может позволить себе выбирать купальник, исходя из собственных предпочтений и комфорта. Мы никого не шокируем на пляже, даже если на нас будет минимум ткани.
Свобода заключается в том, чтобы создать образ, в котором мы сами себе будем казаться гармоничными. А для этого современная индустрия моды предлагает огромный выбор как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения стоимости. Самое важное — это внутренняя концепция, которая рождается тогда, когда мы знаем и понимаем себя.
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