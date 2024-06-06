Сезон отпусков начался, а это значит, что пора отправляться к морю и надевать бикини. В этой статье мы расскажем, как подобрать купальник в соответствии с особенностями вашей фигуры.

Современные модные тенденции весьма своеобразны и не всегда универсальны. Например, высокие ретро-плавки, которые сейчас довольно популярны, в основном подходят очень стройным и высоким девушкам.

Или взять купальник монокини — изначально он задумывался как цельный с пикантными вырезами по бокам, а в итоге превратился в три перпендикулярные полоски. Такой купальник создаёт определенную грубую геометрию на теле, что не всем может быть по вкусу.

Чтобы компенсировать особенности и диспропорции разных женских фигур, важно создать баланс. Для этого нужно определить свой тип фигуры и выбрать купальник по своему вкусу.

Обычно выделяют пять самых распространенных типов телосложения:

А — широкие бедра, узкие плечи;

Т — широкие плечи, узкие бедра;

Х — бедра и плечи на одном уровне, тонкая талия;

О — широкая талия наравне с размером бюста, пышные формы;

Н — прямоугольник (размер бюста, талии, бедер на одном уровне).

Какой купальник подобрать девушкам с фигурой типа А

Для достижения баланса между бедрами и плечами можно выбрать как слитный, так и раздельный купальник. В этом сезоне особое внимание уделяется вырезам и диагональным линиям, поэтому выбор необычного купальника не составит труда.

Что касается цвета, то верх купальника должен быть ярким. Приветствуются рисунки, принты, полосы, декор, бахрома — все, что может привлечь внимание. Низ купальника лучше выбирать однотонный, темный и гладкий.

Форма верха может быть с пуш-апом, на тонких лямках или застежках вокруг шеи. Если у вас широкие бедра, то лучше выбрать верх без бретелек, чтобы визуально сделать акцент на плечах. Низ должен быть без завязок и с высокими вырезами, это поможет визуально удлинить ноги. Также можно использовать пляжные юбочки.

Следует избегать мини-бикини, шортиков, низа с высокой талией и горизонтальных поясов на талии.

Купальники под любой тип фигуры. Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать девушкам с фигурой типа Т

В таком случае лучше отвлечь внимание от верхней части тела и сфокусировать его на нижней. Для этого подойдут купальники на одно плечо, которые были популярны на неделе пляжной моды 2016 в Майами.

Что касается цвета, то верх купальника должен быть однотонным или с вертикальными полосками. Он не должен быть слишком ярким, чтобы сбалансировать яркий низ.

Форма верха должна иметь достаточно широкие бретели. В слитном варианте хороши вертикальные линии, глубокий V-образный вырез и асимметричные завязки (на одно плечо). Низ может быть с завязками по бокам и декоративными элементами, которые визуально гармонизируют плечи и бедра. Также подойдут шортики.

Следует избегать броских деталей в виде бантиков на плечах и широко расставленных бретелей.

Купальники под любой тип фигуры. Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать девушкам с фигурой типа Х

Такой тип фигуры считается наиболее близким к «идеалу». Поэтому самое важное — выбрать купальник, который будет вам по душе. А для тех, кто ценит комфорт, есть хорошая новость: в этом сезоне представлено множество красивых спортивных купальников.

Что касается цвета, то здесь важно не соответствие определенному цветотипу, как считают некоторые эксперты, а гармоничное сочетание оттенков! Лучше избегать контрастных сочетаний, таких как красный с розовым или зеленый с красным. Неважно, предпочитаете ли вы яркие или пастельные тона — выбор зависит от вашего настроения. Однако умение сочетать цвета говорит о хорошем вкусе.

Форма купальника может быть любой — все зависит от ваших предпочтений. Бикини всегда будут смотреться эффектно, ведь они созданы специально для обладательниц такого типа фигуры.

Купальники под любой тип фигуры. Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать с фигурой типа О

Девушки с таким типом фигуры, как правило, имеют пышные формы. Поэтому важно выбрать купальник хорошего качества, с высоким содержанием лайкры, но без блеска, который хорошо держит форму.

Что касается цвета, то лучше выбирать не очень светлые оттенки. Приветствуются вертикали от вырезов и швов до рисунков. Однако стоит быть аккуратными с крупными рисунками и принтами.

Форма купальника может быть слитной или раздельной. Рекомендуется выбирать модели танкини (раздельный купальник, верх в виде топа, низ без завязок), майо (классический слитный) и свимдресс (цельный с юбочкой). Они должны иметь широкие бретели, глубокий V-образный вырез и обязательно косточки в верхней части. Можно также выбрать раздельный купальник, но тогда нужно убедиться, что верх хорошо поддерживает грудь, а низ имеет классическую форму для поддержания живота. Также присмотритесь к купальникам с высокой талией.

Следует избегать купальников-бикини, узких бретелей, горизонтальных рисунков и светлых блестящих тканей.

Купальники под любой тип фигуры. Сайт ЦУМа

Какой купальник выбрать с фигурой типа Н

Особенность такой фигуры — слабо выраженная талия, поэтому купальник должен максимально подчёркивать эту область и создавать иллюзию изгиба. В этом случае может быть полезен модный купальник монокини, который, однако, подходит не всем.

Что касается цвета, то в слитных купальниках приветствуются рисунки, симметричные вырезы, вставки и драпировки.

Форма купальника должна иметь деталь на талии, которая будет выглядеть как пояс. Также подойдут варианты с линией талии, созданной благодаря границе между контрастными цветами. Хорошим выбором будут модели с клиновидными боковыми вставками из контрастных цветов, которые зрительно сужают туловище в центральной части.

Сегодня женщина может позволить себе выбирать купальник, исходя из собственных предпочтений и комфорта. Мы никого не шокируем на пляже, даже если на нас будет минимум ткани.

Свобода заключается в том, чтобы создать образ, в котором мы сами себе будем казаться гармоничными. А для этого современная индустрия моды предлагает огромный выбор как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения стоимости. Самое важное — это внутренняя концепция, которая рождается тогда, когда мы знаем и понимаем себя.

Купальники под любой тип фигуры. Сайт ЦУМа

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