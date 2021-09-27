Власти и видео. Могут ли в России закрыть YouTube

Глава YouTube Сьюзан Воджицки считает, что в работе с государственными правительствами «свобода слова — одна из главных ценностей». Высказывание стало ответом на блокировку в России нескольких видеороликов об оппозиционере Алексее Навальном незадолго до выборов в Госдуму, сообщает «РБК».

Закроют ли YouTube в России и почему?

В середине сентября (перед выборами в Государственную Думу) YouTube заблокировал несколько видео о Навальном. Сделано это было в соответствии с предписанием Роскомнадзора, который, в свою очередь, сослался на Генпрокуратуру.

Ведомства постановили ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признана иноагентом и экстремистской организацией, запрещена на территории России).

Воджицки заявила, что сделает все возможное, чтобы сервис продолжил работу в РФ. Она отметила: «Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. Как всегда, мы сделаем все возможное, чтобы разрешить противоречия».

Ноутбук. Планшет. СС0

Какие соцсети теперь будет отслеживать Роскомнадзор?

22 сентября Роскомнадзор предупредил о старте формирования реестра соцсетей. В него вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Список предназначен для того, чтобы пользователи могли жаловаться на противоправный контент в случае, если ресурсы не удаляют его самостоятельно.

Кроме того, появится возможность сообщать ведомству о сайтах, похожих на соцсети, но не включенных в реестр.