Какой оберег положить мужу, которого мобилизовали, рассказал барнаульский эксперт

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Мужа мобилизовали. Какой оберег положить ему с собой?» Вот ответ.

Зачем нужны обереги

Спикер объясняет:"Это какие-то вещи (кольца, камушки, завязочки, подвески), которым люди предают определенное значение. Каждый из нас — свое".

Ничего страшного в том, чтобы наделять предметы смыслом нет. Но и защитить от проблем они все-таки не могут.

Максим Панов,

психолог:

Такие вещи работают, скорее, как «напоминалка» о хорошем. Глядя на него, человек напоминает себе о том, что все обязательно наладится. Потому что есть высшие силы, которые все держат под контролем. Реальной силы обереги не имеют. Кроме того, не всегда в «волшебные штуки» верят те, кто носит их с собой. Иногда их берут, чтобы успокоить близких. Кстати, не нахожу в этом ничего ужасного. Если родным или вам так спокойнее, и вообще помогает контролировать тревожность, пользуйтесь на здоровье.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

А если серьезно

Психолог говорит: «Сейчас мне поступает много вопросов по типу, нормально, что я переживаю? А если не переживаю, тоже нормально? Ответ в обоих случаях: да. Все мы разные и реакции на происходящее тоже».

Основных три: бей (делаю что угодно, лишь бы не сидеть сложа руки. Нередко агрессирую в интернете или реальности), беги (закрываюсь в себе, погружаюсь в одиночество), замри (притворяюсь, что меня нет, перестаю делать что-либо, лишь бы не столкнуться с внешними обстоятельствами).

Вот рекомендации по борьбе с тревогой: Бережно относитесь не только к собственным чувствам , но и близких людей. Каждому- по-своему трудно

но и близких людей. Каждому- по-своему трудно Не оставайтесь в одиночестве. Найдите человека , с которым можно вести диалог без агрессии.

с которым можно вести диалог без агрессии. И еще раз об агрессии. Ее тоже нужно выражать. Тут поможет спорт или поездка в лес — поорать.

Информационная гигиена. Ограничьте время «погружения» в новостную ленту. Например , до двух раз в день. Или устраивайте «детокс» несколько раз в неделю.

до двух раз в день. Или устраивайте «детокс» несколько раз в неделю. Если тревога серьезно мешает вам жить , обратитесь к специалисту. В качестве временной альтернативы психологу можно использовать личный дневник.

Стресс , тревога , одиночество. CC0

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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