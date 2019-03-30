Какой подвиг совершил Сусанин и почему в разные годы к нему относились противоречиво

30 марта в 1613 года крестьянин Иван Сусанин совершил подвиг и стал русским национальным героев. Согласно устоявшейся традиции, во времена Смуты он ценой своей жизни спас Михаила Романова. Однако историки по-разному оценивают действия Сусанина, в честь которого в стране возводили памятники, рисовали картины, написали оперу и даже переименовали поселок. Рассказываем, кто такой Иван Сусанин, какой подвиг он совершил и почему появился «сусанинский культ».

Кто такой Иван Сусанин

Достоверных сведений о жизни Ивана Сусанина практически не сохранилось. Известно, что он был крепостным дворян Шестовых и проживал в селе Домнино — в 60 верстах от Костромы. Протоиерей Алексий Домнинский, ссылаясь на местные предания, первым указал, что Сусанин был вотчинным старостой, пишет wiki. Дочь Сусанина Антонида была замужем и имела детей.

Подвиг Сусанина

В начале XVII века в России шла гражданская война, известная как Смутное время. В эту войну были вовлечены все слои общества, в нее вмешались иностранные интервенты, поэтому война приобрела характер национально-освободительного движения, пишет histrf.ru.

В феврале 1613 года земский собор провозгласил царем Михаила Романова. Зимой он и его мать инокиня Марфа были в Костроме. Узнав об этом, польско-литовский отряд пытался захватить юного Романова и убить. Один из таких отрядов в окрестностях Домнина хватал селян и с помощью пыток выведывал точное местопребывание царя.

Недалеко от деревни Домнино отряд встретил вотчинного старосту Ивана Сусанина. По одной версии, Сусанин послал в Домнино своего зятя, чтобы укрыть Михаила Романова в Ипатьевский монастырь, а сам повел вражеский отряд в непроходимые места (так называемое «Сусанинское болото»). Только на следующий день Сусанин рассказал полякам о своем обмане, за это он был «изрублен в мелкие куски», пишет РИА Новости.

Однако эта версия малодостоверна, потому что, как именно убили Сусанина, неизвестно. К тому же, по этой версии погиб и весь польско-литовский отряд, заблудившийся в лесу, говорится в статье на сайте pravmir.ru.

Исторический источник

Единственным документальным источником подвига Сусанина принято считать жалованную грамоту Михаила Романова, которую он в 1619 году даровал зятю Сусанина.

«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти…» Жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича наследникам Ивана Сусанина. 30 ноября 1619

Несмотря на это, в разные исторические периоды эти данные вызывали сомнение экспертов.

Сусанин в истории и культуре

Патриотический подвиг Сусанина остался в народной памяти на долгие века. Сельский староста «стал образцом жертвенной, самозабвенной преданности государю», отмечает pravmir.ru. Однако за четыре сотни лет к его подвигу относились по-разному.

Памятник царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину в Костроме ( 1851−1918). , СС0 , commons.wikimedia.org. Автор: неизвестен — susanin.kostromka.ru/img/kostromka-128.jpg СС0commons.wikimedia.org.

В начале 19 века в «Словаре географическом Российского государства» Афанасия Щекатова Сусанина представили как спасителя царя. В 1812 году публицист и историк Сергей Глинка возвел Ивана Сусанина в идеал народной доблести и самопожертвования, а композитор Михаил Глинка создал оперу «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

Во время царствования Николая I (1825−1855 годы) прославление подвига Ивана Сусанина стало часть государственной политики. Народному герою посвятили оперы, стихотворения, драмы, повести, рассказы, картины, даже переименовали площадь Костромы и установили на ней памятник. К тому же во сусанинский культ формировался во время подавления польского восстания 1830−1831 года, когда стал востребован образ крестьянина-патриота, который отдал жизнь за государя, пишет wiki.

В период реформ Александра II (1855−1881) подвиг Ивана Сусанина высмеивали, критиковали и устраивали по этому поводу споры. В частности, историк Николай Костомаров сказал, что общепринятая версия о сусанинском подвиге — вымысел, и что Сусанин стал одной из жертв разбойников, которые тогда убивали и мучили крестьян. А историк Михаил Погодин, наоборот обвинил Костомарова в игнорировании исторических документов.

После Октябрьской революции Иван Сусанин попал в число «слуг царей», памятник народному герою в Костроме разрушили, а в пропаганде 1920−1930 годов делали упор, что подвиг Ивана Сусанина — миф. Только в конце 1930 года Сусанина «реабилитировали» наряду с Кузьмой Мининым, Дмитрием Пожарским, Александром Невским и прочими. После этого Сусанина снова стали возвеличивать «как героя, отдавшего жизнь за Отчизну».

При этом в советские годы существовало две точки зрения: первая признавала, что Сусанин спас Романова, а вторая — что его подвиг не имеет отношение к спасению царя.