Какую новую купюру могут ввести в оборот в России. Комментарий Центробанка

По словам Алексеева, «величина» будущей купюры — 100 рублей. Ее эскиз уже утвердили.
Эксперт уточнил, что в заметном количестве купюра появится в обращении к концу 2022 года. Зампред Центробанка также добавил, что кредитным организациям понадобится время для настройки оборудования.
«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — рассказал Михаил Алексеев изданию.
По оценке Центробанка, с 2023 по 2025 год оборот сторублевок будет насыщаться постепенно. А вот в 2026—2029 годах их доля станет более значительной.
РИА «Новости» отмечает, что до 2005-го Банк России планирует повысить «качество, защищенность и долговечность» бумажных денежных знаков. Поэтапно изменятся банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей. При этом деньги образца 1997 года останутся законными.