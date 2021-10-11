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Жизнь

Какую новую купюру могут ввести в оборот в России. Комментарий Центробанка

Новая купюра может поступить в оборот в России. Об этом сообщил РИА «Новости» зампред Центробанка Михаил Алексеев. Рассказываем, какой у банкноты номинал и когда ей можно будет пользоваться.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1
Что за купюра?

По словам Алексеева, «величина» будущей купюры — 100 рублей. Ее эскиз уже утвердили.

2
Когда еще одну сторублевку введут в оборот?

Эксперт уточнил, что в заметном количестве купюра появится в обращении к концу 2022 года. Зампред Центробанка также добавил, что кредитным организациям понадобится время для настройки оборудования.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — рассказал Михаил Алексеев изданию.

По оценке Центробанка, с 2023 по 2025 год оборот сторублевок будет насыщаться постепенно. А вот в 2026—2029 годах их доля станет более значительной.

3
Модернизируют ли остальные купюры?
Деньги.
Деньги.
unsplash.com

РИА «Новости» отмечает, что до 2005-го Банк России планирует повысить «качество, защищенность и долговечность» бумажных денежных знаков. Поэтапно изменятся банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей. При этом деньги образца 1997 года останутся законными.

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