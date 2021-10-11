Какую новую купюру могут ввести в оборот в России. Комментарий Центробанка

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Когда еще одну сторублевку введут в оборот?

Эксперт уточнил, что в заметном количестве купюра появится в обращении к концу 2022 года. Зампред Центробанка также добавил, что кредитным организациям понадобится время для настройки оборудования.

Центробанк РФ. cbr.ru

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — рассказал Михаил Алексеев изданию.

По оценке Центробанка, с 2023 по 2025 год оборот сторублевок будет насыщаться постепенно. А вот в 2026—2029 годах их доля станет более значительной.