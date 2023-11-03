5 ноября
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Жизнь

Какую погоду ожидать в ноябре жителям Алтайского края

Синоптики рассказали какую погоду стоит ожидать в ноябре.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Официальный сайт города поделился, что Алтайский гидрометцентр заявляет, ожидать холодов от ноября не стоит. Средняя месячная температура воздуха в ноябре ожидается -5-10 градусов, что приближено к норме.

В начале месяца столбики термометров ночью будут колебаться от -5 до -10 градусов. Во второй декаде понижение температуры может дойти от -15 до -20 градусов.

Днем температура может доходить от 0 до +5 градусов. Большего потепления ожидать не стоит.

А в конце месяца температура ночью будет опускаться до 20-25 градусов ниже нуля, в предгорьях местами до -30, днем до -15-20 градусов.

Количество осадков в пределах нормы - 19-76 мм.

Снег различной интенсивности, в дни повышенной температуры ожидается дождь и мокрый снег, предполагается на первую половину месяца.

Ранее мы рассказывали о Барнаульском фестивале в честь начала зимнего туристического сезона.

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