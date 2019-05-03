Какую погоду прогнозируют на Алтае на майских выходных

3 мая в Алтайском крае потеплеет до +15 градусов. Однако в течение майских выходных синоптики ожидают порывистый ветер.

По данным алтайского ЦГМС, 3 мая, в пятницу, в крае будет +10…+15 градусов, без осадков, порывы ветра могут достичь 12−17 м/с. В Барнауле синоптики прогнозируют +12…+14, отсутствие осадков и северо-восточный ветер 5−10 м/с.

С 3 по 5 мая в регионе ожидается +11…+16. В ночные часы столбик термометра покажет +5…+10, а днем потеплеет до +17…+22. В течение выходных не будет осадков, однако синоптики ожидают порывы ветра до 15 м/с.

В Республике Алтай в этот период днем потеплеет до +12…+20, дождя не будет, но прогнозируют ветер местами до 12 м/с, сообщает горно-алтайский ЦГМС.

После 6 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +23 градусов и выше, а 9 мая в регионе похолодает и будут дожди, пишет «Алтайская правда».

В мае отдыхаем с 1 по 5 мая, а после — с 9 по 12 мая. Между этими периодами россиян ждет короткая рабочая неделя.