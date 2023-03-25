Весна пришла, а значит пора высаживать рассаду. Лучшие даты для высадки семян — в материале altapress.ru.

Когда садить помидоры

Здесь все зависит от сорта. Например, семена томатов ранне срока высевать нужно с 25 марта по 5 апреля. Помидоры среднего вызревания — с 17 по 27 марта. А семена сортов томата поздних сроков — с 7 по 17 марта.

Когда сеять семена огурцов

Огурцы можно сеять с начала апреля и в течение всего месяца, всходят семена довольно быстро. Если времени осталось мало, то садить нужно предварительно замоченные семена.

Как правильно замачивать огурцы перед посадкой

Чтобы семена быстро выросли, нужно воспользоваться стимуляторами роста. Например, Цирконом или Эпином.

Также используют гуматы калия и натрия ( 0,01%) — их выдерживают 24 часа. Можно использовать мед ( 10 г/200 мл) — выдерживать 6 часов.

0,01%) — их выдерживают 24 часа. Можно использовать мед 10 г/200 мл) — выдерживать 6 часов. Картофельный сок ( выжатого из предварительно замороженных , а потом размороженных картофелин) — 8 часов.

выжатого из предварительно замороженных а потом размороженных картофелин) — 8 часов. Золы ( 15−20 г на 1 л настаивают двое суток) — 6 часов.

15−20 г на 1 л настаивают двое суток) — 6 часов. Алоэ в пропорции 1:1 ( срезанные листья до этого две недели держат в холодильнике) — 24 часа.

срезанные листья до этого две недели держат в холодильнике) — 24 часа. Водка или любая другая спиртсодержащая жидкость также помогает в росте. Для этого семена нужно продержать в стимуляторе 15−20 минут.

Когда садить брокколи

Семена брокколи лучше всего высевать в период с 15 по 25 апреля, а кольраби раньше — с 1 по 10−12 апреля.

Когда лучше посадить белокочанную капусту

Высевать капусту нужно с 1 по 15 апреля.

Благоприятные дни для посадки рассады в марте 2023

Лучше всего заниматься рассадой 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29, 30 марта. А вот 7, 20, 21, 22 лучше держать подальше от семян.

Благоприятные дни для посадки рассады в апреле 2023.

В апреле заниматься огородом можно 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26. Не стоит этого делать 6, 19, 20, 21 числа.