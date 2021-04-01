Камеры наблюдения засняли в горах Алтая «крайне пакостливое животное»

Камеры наблюдения в Сайлюгемском национальном парке, расположенном в Горном Алтае, зафиксировали росомаху — крупного представителя семейства куньих. Росомаха крайне пакостлива, полушутя, полусерьезно написал автор поста в Instagram нацпарка: она портит госсобственность в виде фотоловушек и водит за нос исследователей снежного барса.

Отпечатки лап росомахи очень напоминают барсиные — только специалисты могут отличить, кому они принадлежат на самом деле, объясняет автор поста, как росомаха «водит за нос» исследователей.

У снежного барса 4 пальца, у росомахи — 5. Однако путаница происходит не потому, что в горах сложно считать, а из-за того, что пятый палец у росомахи расположен выше остальных и не всегда отпечатывается.

Отчетливые следы можно увидеть только на глубоком снегу.



Повадки росомахи также напоминают барсиные: тоже метит маркировочные камни, делает поскребы и оставляет пахучие метки. Но вспомним, с каким царским достоинством делает это снежный барс, и в какой суете проходит ритуал росомахи.

Как минимум две камеры на территории парка росомахи все же повредили: погрызли, но не съели и не сломали. Чаще обвиняются в том, что срывают установочные камни, которые фиксируют фотоловушки, таким образом, срывая съемочный процесс снежного барса, — написал автор.





Ученые констатируют, что численность росомахи в Сайлюгемском парке заметно увеличилась, особей фиксируют на всех участках, практически в каждом логу.

Кстати, по латыни росомаха — Gulo gulo, что означает «обжора». Проще говоря — вечно голодная.



