Камеры наблюдения засняли в горах Алтая «крайне пакостливое животное»

Отпечатки лап росомахи очень напоминают барсиные — только специалисты могут отличить, кому они принадлежат на самом деле, объясняет автор поста, как росомаха «водит за нос» исследователей.
У снежного барса 4 пальца, у росомахи — 5. Однако путаница происходит не потому, что в горах сложно считать, а из-за того, что пятый палец у росомахи расположен выше остальных и не всегда отпечатывается.
Отчетливые следы можно увидеть только на глубоком снегу.
Повадки росомахи также напоминают барсиные: тоже метит маркировочные камни, делает поскребы и оставляет пахучие метки. Но вспомним, с каким царским достоинством делает это снежный барс, и в какой суете проходит ритуал росомахи.
Как минимум две камеры на территории парка росомахи все же повредили: погрызли, но не съели и не сломали. Чаще обвиняются в том, что срывают установочные камни, которые фиксируют фотоловушки, таким образом, срывая съемочный процесс снежного барса, — написал автор.
Ученые констатируют, что численность росомахи в Сайлюгемском парке заметно увеличилась, особей фиксируют на всех участках, практически в каждом логу.
Кстати, по латыни росомаха — Gulo gulo, что означает «обжора». Проще говоря — вечно голодная.