Камнерезный завод «Аквинк» предлагает единение с природой

Что мы знаем о натуральном камне? Основные его месторождения находятся в России, Китае, Индии, Египте и Бразилии. Натуральный камень обладает какой-то магией, способен притягивать взгляды, вызывает желание прикоснуться, почувствовать всю его мощь и невероятный возраст.
В Барнауле именно такие изделия из натурального камне предлагает камнерезный завод «Аквинк». На протяжении 12 лет его мастера производят эксклюзивные изделия из натурального и искусственного камня: столешницы, подоконники, лестницы, камины, крылечки, зоны барбекю и другие.
Камень подбирается непосредственно на карьере руководитель предприятия Семен Джульдинов — по качеству, цвету, текстуре, цене и прочим критериям. К каждому заказу он подходит индивидуально, учитывая все нюансы при раскрое камня и изготовлении изделий.
Высокоточное, современное оборудование с ЧПУ позволяет идеально выпиливать любые формы, в том числе фигурные и резные, а собственные производственные цеха и оборудование позволяет предлагать великолепные изделия из натурального камня по цене пластиковых.
Познакомиться с продукцией можно на сайте завода — akvink.ru
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