Камнерезный завод «Аквинк» предлагает единение с природой

В век цифровых технологий в домашний интерьер каждой семьи специалисты рекомендуют включать максимальное количество натуральных элементов — чтобы человек чувствовал себя лучше и отдыхал от бешеного ритма города. Одним из таких элементов является натуральный камень.

Что мы знаем о натуральном камне? Основные его месторождения находятся в России, Китае, Индии, Египте и Бразилии. Натуральный камень обладает какой-то магией, способен притягивать взгляды, вызывает желание прикоснуться, почувствовать всю его мощь и невероятный возраст.

Источник: ООО «Аквинк»

В Барнауле именно такие изделия из натурального камне предлагает камнерезный завод «Аквинк». На протяжении 12 лет его мастера производят эксклюзивные изделия из натурального и искусственного камня: столешницы, подоконники, лестницы, камины, крылечки, зоны барбекю и другие.

Источник: ООО «Аквинк»

Камень подбирается непосредственно на карьере руководитель предприятия Семен Джульдинов — по качеству, цвету, текстуре, цене и прочим критериям. К каждому заказу он подходит индивидуально, учитывая все нюансы при раскрое камня и изготовлении изделий.

Источник: ООО «Аквинк»

Высокоточное, современное оборудование с ЧПУ позволяет идеально выпиливать любые формы, в том числе фигурные и резные, а собственные производственные цеха и оборудование позволяет предлагать великолепные изделия из натурального камня по цене пластиковых.

Источник: ООО «Аквинк»

Познакомиться с продукцией можно на сайте завода — akvink.ru

Мы в Instagram — @akvink_ru

Быстро связаться c нами можно по телефонам: +7 (3852) 545−077, +7−983−101−8303

Задать вопрос на WhatsApp: wa.me/79831018303