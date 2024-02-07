7 февраля
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Жизнь

Кандидат и доктор наук: стали известны сокамерницы Блиновской в СИЗО

Сокамерницами Елены Блиновской в московском СИЗО-6 оказались кандидат и доктор наук. Об этом пишет РИА Новости.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

Отмечается, что Блиновская живет в обычной четырехместной камере.

У нее есть две соседки — доктор наук и кандидат наук. При этом все они впервые попали в СИЗО.

Часто соседей подбирают так, чтобы у них не возникало конфликтов, сообщает источник.

Ранее адвокат блогера рассказала, что ее здоровье не ухудшилось и депрессия — фейк. Также она отметила, что арестованная до 26 апреля не нуждается в помощи психолога.

Напомним, что Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее подозревают в неуплате налогов на общую сумму 918 млн рублей и отмывании денежных средств.

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