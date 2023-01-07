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Жизнь

Каникулы почти ушли. Какая погода будет в Алтайском крае под конец праздников

Рассказываем, какая погода будет в Алтайском крае под конец новогодних праздников — 8 января.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Погода в Алтайском крае 8 января

Как сообщают в региональном ЦГМС, ночью 8 января в Алтайском крае ожидаются −3…−8 градусов. Местами похолодает до -14. В некоторых районах пройдет небольшой снег.

Днем 8 января вероятна температура −4…+1 градусов, по югу — до +6. Местами пройдет снег, в том числе мокрый. Прогнозируют дожди, гололед и метели. Ветер будет южный, до 22 м/с.

Погода в Барнауле 8 января

Ночью 8 января в Барнауле возможны −5…−7 градусов, а днем −1…+1 градусов. К вечеру пойдет снег. Ветер — южный, до 12 м/с.

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