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Жизнь

Канула в неизвестность. Немецкая обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Немецкая подводная обсерватория, которая собирала научные данные, исчезла со дна Балтийского моря, сообщает Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Ее установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии, отмечает РИА Новости. Ее стоимость составляла около 22 млн рублей.

Станция находилась на глубине 20 метров и вела учет температуры, содержания соли, скорости и направления течений, добавляет ura.ru.

Пропажу заметили 21 августа, когда со станцией прервалась связь. Дайверы спустились на дно и обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля.

Куда подевалась станция — неизвестно. Унести течением или морскими животными такую тяжелую конструкцию невозможно, отметили специалисты. Два блока станции весили 520 и 220 кг.

Расследованием инцидента занялась местная полиция.

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