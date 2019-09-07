Канула в неизвестность. Немецкая обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Немецкая подводная обсерватория, которая собирала научные данные, исчезла со дна Балтийского моря, сообщает Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Ее установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии, отмечает РИА Новости. Ее стоимость составляла около 22 млн рублей.

Станция находилась на глубине 20 метров и вела учет температуры, содержания соли, скорости и направления течений, добавляет ura.ru.

Пропажу заметили 21 августа, когда со станцией прервалась связь. Дайверы спустились на дно и обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля.

Куда подевалась станция — неизвестно. Унести течением или морскими животными такую тяжелую конструкцию невозможно, отметили специалисты. Два блока станции весили 520 и 220 кг.

Расследованием инцидента занялась местная полиция.