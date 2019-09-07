Канула в неизвестность. Немецкая обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Ее установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии, отмечает РИА Новости. Ее стоимость составляла около 22 млн рублей.
Станция находилась на глубине 20 метров и вела учет температуры, содержания соли, скорости и направления течений, добавляет ura.ru.
Пропажу заметили 21 августа, когда со станцией прервалась связь. Дайверы спустились на дно и обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля.
Куда подевалась станция — неизвестно. Унести течением или морскими животными такую тяжелую конструкцию невозможно, отметили специалисты. Два блока станции весили 520 и 220 кг.
Расследованием инцидента занялась местная полиция.