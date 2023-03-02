Капитальный ремонт по федеральной программе стартовал 1 марта в трех школах Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу реализации федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» в краевой столице. На мероприятии обсуждалась тема старта капитального ремонта в трех городских школах.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель прокурора Барнаула Светлана Охременко, заместитель начальника полиции УМВД России по городу Барнаулу Станислав Кокорин, председатель комитета по образованию города Андрей Муль, директора школ, представили подрядных организаций ООО «Эдельвейс» и ООО «Алтайстрой».

Совещание по вопросу реализации федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Фото: пресслужба Администрации г. Барнаула.

Напомним, в федеральную программу на текущий год вошли лицей № 3, школа № 48 имени Героя Советского Союза Нестора Дмитриевича Козина и Барнаульский кадетский корпус.

Галина Буевич. Фото: пресслужба Администрации г. Барнаула.

— На капитальный ремонт и оснащение школ оборудованием направлено более 227 миллионов рублей из бюджетов всех уровней: федерального, краевого и городского. Работы планируется начать уже с 1 марта, а завершить — до начала нового учебного года, — доложил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.

Он также напомнил, что в прошлом году капремонт в рамках федеральной программы провели в семи школах Барнаула: №№ 38, 50, 63, 75, 99, 110 и 130. На эти цели было выделено 426 млн рублей из бюджетов всех уровней: федерального, краевого и городского. Несмотря на трудности, возникшие в ходе ремонта (удорожание строительных материалов, смена подрядных организаций на ряде объектов), работы были завершены во всех семи школах.

Андрей Муль. Фото: пресслужба Администрации г. Барнаула.

Глава города Вячеслав Франк акцентировал внимание на том, что участие в федеральной программе накладывает большую ответственность.

— Это возможность ежегодно улучшать материально-техническое состояние барнаульских школ, создавать комфортные условия для обучения наших детей и работы педагогов. Поэтому важно провести все работы качественно и в установленный срок, — подчеркнул градоначальник.

Мэр также поручил комитету по образованию совместно с подрядчиками подготовить план-график проведения работ и контролировать сроки его выполнения совместно с правоохранительными органами.

Говоря о том, как в ремонтируемых школах с 1 марта будет организован образовательный процесс, Андрей Муль сообщил следующее.

В частности, воспитанники Барнаульского кадетского корпуса будут обучаться во втором корпусе образовательной организации. Ребята из лицея № 3 будут учиться в здании Барнаульского городского детско-юношеского центра, расположенного в шаговой доступности.

Ученики начальных классов школы № 48 временно будут посещать школу № 1, ученики 5−8 классов — лицей № 86, ученики 9−11 классов — Алтайский краевой детский экологический центр.

При этом для учеников школы № 48 будет организован подвоз в школу № 1 и лицей № 86. Чтобы обеспечить безопасность школьников, с 28 февраля временно ограничат остановку транспорта (кроме автобусов) на трех участках:

у здания № 130 по улице Фомина;

у здания № 82 по проспекту Красноармейскому;

в районе здания № 13 по улице Короленко.

По завершении ремонтных работ все ограничения будут сняты.