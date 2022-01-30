Капитана судна на Алтае оставили без прав за пьяное столкновение с баржей

Суд вынес приговор капитану катера, который вез пассажиров по Телецкому озеру и у берега врезался в баржу-площадку, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Инцидент произошел 21 июля 2019 года. Судоводитель был пьян, а над озером стоял туман. Пострадали пять человек, трое из которых получили тяжелые травмы.

Суд назначил капитану ограничение свободы сроком на 2,6 года, а также лишения права управлять маломерным судном сроком на 2 года.

При этом подсудимый должен будет выплатить пострадавшим 450 тысяч рублей компенсации.

Как сообщалось ранее, управлял катером один из местных жителей. Полицейские выяснили, что накануне компания отдыхала в кафе. Утром они решили добраться на катере до турбазы на урочище Усть-Тюбэ.