Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Капитана судна на Алтае оставили без прав за пьяное столкновение с баржей

Суд вынес приговор капитану катера, который вез пассажиров по Телецкому озеру и у берега врезался в баржу-площадку, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

На Телецком озере катер столкнулся с баржей
На Телецком озере катер столкнулся с баржей
Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД.

Инцидент произошел 21 июля 2019 года. Судоводитель был пьян, а над озером стоял туман. Пострадали пять человек, трое из которых получили тяжелые травмы.

Суд назначил капитану ограничение свободы сроком на 2,6 года, а также лишения права управлять маломерным судном сроком на 2 года.

При этом подсудимый должен будет выплатить пострадавшим 450 тысяч рублей компенсации.

Как сообщалось ранее, управлял катером один из местных жителей. Полицейские выяснили, что накануне компания отдыхала в кафе. Утром они решили добраться на катере до турбазы на урочище Усть-Тюбэ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость