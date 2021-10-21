Карантин объявили сразу в нескольких районах Алтайского края

Как следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации, серию приказов об установлении ограничительных мер (карантина) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного подписали в региональном управлении ветеринарии.

Эпизоотические очаги заболевания выявлены в ряде сел Шелаболихинского, Топчихинского, Хабарского, Каменского, Благовещенского, Целинного, Крутихинского районов Алтайского края.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Источник возбудителя инфекции — больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные.

Факторами передачи являются кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Заражение происходит при совместном содержании здоровых животных с больными или инфицированными вирусом лейкоза крупного рогатого скота.