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Жизнь

Карантин объявили сразу в нескольких районах Алтайского края

Карантин объявлен на отдельных территориях ряда сел в нескольких районах Алтайского края. Причина ввода ограничений — лейкоз крупного рогатого скота.

old.zauralonline.ru.

Как следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации, серию приказов об установлении ограничительных мер (карантина) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного подписали в региональном управлении ветеринарии.

Эпизоотические очаги заболевания выявлены в ряде сел Шелаболихинского, Топчихинского, Хабарского, Каменского, Благовещенского, Целинного, Крутихинского районов Алтайского края.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Источник возбудителя инфекции — больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные.

Факторами передачи являются кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Заражение происходит при совместном содержании здоровых животных с больными или инфицированными вирусом лейкоза крупного рогатого скота.

Цифра

По информации сайта milknet.ru, ссылающегося на отчеты Росстата и Россельхознадзора, ущерб российских хозяйств от недополученного молока из-за вспышек лейкоза крупного рогатого скота (КРС) составляет от 2,6 до 4,19 млрд рублей в год.

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