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Карьер «Светлая Чала» предлагает уникальный белый мрамор

Четыре года назад в Чарышском районе Алтайского края приступили к разработке месторождения мрамора и известняка на карьере Светлая Чала. Он получил свое название в честь красивой горной речки. А компания «Карьер Светлая Чала» сформировала уникальное предложение для своих клиентов.

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Мраморную крошку с карьера «Светлая Чала» можно использовать при обустройстве наливных полов. Благодаря этому компоненту увеличивается срок эксплуатации такого пола. Морозостойкость мраморной крошки составляет 200 циклов, прочность на сжатие -80−100 МПа.

Мраморный камень — эффективно применяется в ландшафтном дизайне. Поэтому строителям и архитекторам любые творческие замыслы можно воплотить с Чарышским мрамором. Уровень его белизны достигает 96%.

Компания «Карьер Светлая чала» предлагает для ландшафтного благоустройства: глыбы от 3 до 20 тонн, галтованный мрамор (белая галька) разных фракций, мраморный щебень от 5 до 120 мм, мраморный камень 20−100 кг и т.д. Также в компании отмечают, что растет спрос на габионы с мраморным камнем.

А еще в 2019 году компания выпустила на рынок новинку — натуральное экологическое антигололедное средство — мраморный отсев.

Для крупных оптовиков действуют скидки.

Более подробно с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: mrar22.ru

АО «Карьер Светлая Чала»

Телефоны : 8−960−964−9336, 8−923−568−5973
Сайт: mrar22.ru
E-mail: lightchala@gmail.com

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