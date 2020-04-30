Карьер «Светлая Чала» предлагает уникальный белый мрамор

Мраморную крошку с карьера «Светлая Чала» можно использовать при обустройстве наливных полов. Благодаря этому компоненту увеличивается срок эксплуатации такого пола. Морозостойкость мраморной крошки составляет 200 циклов, прочность на сжатие -80−100 МПа.
Мраморный камень — эффективно применяется в ландшафтном дизайне. Поэтому строителям и архитекторам любые творческие замыслы можно воплотить с Чарышским мрамором. Уровень его белизны достигает 96%.
Компания «Карьер Светлая чала» предлагает для ландшафтного благоустройства: глыбы от 3 до 20 тонн, галтованный мрамор (белая галька) разных фракций, мраморный щебень от 5 до 120 мм, мраморный камень 20−100 кг и т.д. Также в компании отмечают, что растет спрос на габионы с мраморным камнем.
А еще в 2019 году компания выпустила на рынок новинку — натуральное экологическое антигололедное средство — мраморный отсев.
Для крупных оптовиков действуют скидки.
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