Карьер «Светлая Чала» предлагает уникальный белый мрамор

Четыре года назад в Чарышском районе Алтайского края приступили к разработке месторождения мрамора и известняка на карьере Светлая Чала. Он получил свое название в честь красивой горной речки. А компания «Карьер Светлая Чала» сформировала уникальное предложение для своих клиентов.