2 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Карьера оказалась важнее семьи для жителей Алтайского края

61% опрошенных hh.ru жителей Алтайского края намерен в 2023 году сфокусироваться на работе и карьере и только 42% — на семье.

Социологический опрос.
Социологический опрос.
pixabay.com.

36% собираются сосредоточиться на здоровье, 28% — на спорте, 22% — на занятиях любимым хобби.

В среднем по России карьере отдают предпочтение 69% респондентов, а семье — 41%. Работу на первое место ставят, как правило, молодые люди и студенты, наименьший приоритет этой сфере жизни отдают участники опроса старше 55 лет.

Среди регионов Сибирского федерального округа карьера наиболее важна для жителей Кемеровской (76%) и Новосибирской (71%) областей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость