Карьера оказалась важнее семьи для жителей Алтайского края

61% опрошенных hh.ru жителей Алтайского края намерен в 2023 году сфокусироваться на работе и карьере и только 42% — на семье.

36% собираются сосредоточиться на здоровье, 28% — на спорте, 22% — на занятиях любимым хобби.

В среднем по России карьере отдают предпочтение 69% респондентов, а семье — 41%. Работу на первое место ставят, как правило, молодые люди и студенты, наименьший приоритет этой сфере жизни отдают участники опроса старше 55 лет.

Среди регионов Сибирского федерального округа карьера наиболее важна для жителей Кемеровской (76%) и Новосибирской (71%) областей.