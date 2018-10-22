Карибский кризис 1962 года: как мир оказался на краю ядерной бездны

В разгар холодной войны в октябре 1962 года командование стратегической авиации Соединенных Штатов переводит американские вооруженные силы в высшую степень боеготовности. Весь мир с замиранием сердца начинает следить за ситуацией на островном государстве Куба. Действия руководства страны не оставляли сомнений — если начнется война, она будет ядерной. Как руководству США и СССР удалось избежать третей мировой войны — в материале altapress.ru

Причины Карибского кризиса

После окончания Второй мировой войны США и СССР направили свои силы на расширение влияния и создание территориального превосходства. «Демократическая» политика Запада и «Социалистические» взгляды вступили в скрытое противостояние. Поддержка или колонизация отдельных территорий стали основными методами противоборствующих стран.

Последним шагом к конфликту стало установление американских баллистических ракет на территории Турции. В 1961 году США начали «освоение» турецкой ракетной базы. Несмотря на то, что арсенал был небольшим — 15 ракет, дальность ракет позволяла бы атаковать европейскую часть СССР, включая столицу.

Единственный выход, который видело правительство СССР — воспользоваться налаженными дипломатическими отношениями с Кубой, и увеличить военное присутствие на территории этой социалистической республики.

Карибский кризис. By Mztourist. CC BY-SA 3.0 or GFDL , from Wikimedia Commons

Операция «Анадырь»

После обсуждения этого вопроса с Фиделем Кастро, руководившим Кубой в мае 1962 года, руководство Советского Союза во главе с Никитой Хрущевым, приняло решение о переводе ядерного оружия в Кубу.

Операция была названа в честь небольшого города на северо-востоке СССР, чтобы ещё раз отвести взгляд дальше от Карибского моря. Советское правительство разработало дополнительные меры для того, чтобы ввести в заблуждение американские разведывательные службы.

Техника доставлялась в несколько разных портов. В операции участвовало более 60 кораблей. Но даже капитаны кораблей не знали конечную цель перемещения груза и его предназначение. Указания о перемещениях находились в трех специальных пакетах, вскрывать которые необходимо было на определенном отрезке пути.

Корабль СССР у берегов Кубы. Автор U.S. Navy. Public domain , через Викисклад

Несмотря на все меры предосторожности, скрыть факт установки ядерных ракет на территории Кубы не удалось. Американские самолеты-разведчики обнаружили ракетные комплексы. 20 октября 1962 года американские войска перешли в положение «Боевой готовности № 2 «

Морская блокада Кубы

После обнаружения пяти ракетных полков и двух хранилищ ядерных боеприпасов военно-морские силы США взяли социалистическую республику в кольцо, а к её берегам подошли разведывательные и сторожевые корабли. Контроль велся не только на море, но и в воздухе. Правительство США подготовило 340 тысяч человек для вторжения на территорию Кубы.

Советский атомный ударный авианосец. By ВМС США , Public domain , via Wikimedia Commons

Готовность к ядерной войне

24 октября началась блокада, а 25 октября Соединенные Штаты были полностью готовы к войне. Первый Секретарь ЦК КПСС, Никита Хрущев понимал критичность ситуации и принял решение отказаться от прежних планов, искать компромисс.

В своем обращении к Кеннеди он выразил готовность убрать ядерное оружие с территории Кубы после того, как США освободит Кубу от блокады и ликвидирует ракетную базу в Туриции

Письмо Хрущева к Кеннеди 27 октября 1962 года:

Читать далее Уважаемый г-н президент. Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, чтобы принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать непоправимых роковых последствий. Этот разумный шаг с Вашей стороны укрепляет меня в том, что Вы проявляете заботу о сохранении мира, что я отмечаю с удовлетворением. Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят себя обезопасить. Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать ваши действия, которые выражаются в том, что вы окружили военными базами Советский Союз, расположили военные базы буквально вокруг нашей страны. Разместили там свое ракетное вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные деятели демонстративно об этом заявляют. Ваши ракеты расположены в Англии, расположены в Италии и нацелены против нас. Ваши ракеты расположены в Турции. Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на расстоянии от берегов Соединенных Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что же считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для своей страны и удаления того оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаете. Вы ведь расположили ракетное разрушительное оружие, которое Вы называете наступательным, в Турции, буквально под боком у нас. Как же согласуется тогда признание наших равных в военном отношении возможностей с подобными неравными отношениями между нашими великими государствами. Это никак невозможно согласовать. Поэтому я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить, и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок для вас и для нас, чтобы это осуществить. И после этого доверенные лица Совета Безопасности ООН могли бы проконтролировать на месте выполнение взятых обязательств.

Диапазон действия ракет , размещенных на Кубе. By Defense Intelligence Agency , DID Graphics +1 ( 202) 231−8601. Public domain , via Wikimedia Commons

28 октября в ходе переговоров противоборствующие стороны пришли к ряду соглашений. СССР дал согласие на вывод ракет с территории Кубы, а США гарантировали ненападение на республику. Официальной договоренности относительно американских ракет в Турции не состоялось, но правительство Штатов сделало акцент на готовности работать в этом направлении.

Ответ Кеннеди Хрущеву 28 октября 1962 года:

Читать далее Я приветствую принятое Председателем Хрущевым государственно-мудрое решение остановить строительство баз на Кубе, демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз под наблюдением ООН. Это важный и конструктивный вклад в дело мира. Мы будем поддерживать контакты с генеральным секретарем Организации Объединенных наций по вопросу о взаимных мерах, с целью обеспечения мира в зоне Карибского моря. Я искренне надеюсь, что правительства всего мира по урегулировании кубинского кризиса могут обратить свое внимание на насущную необходимость прекратить гонку вооружений и уменьшения международной напряженности. Это относится как к тому, что страны Варшавского пакта и НАТО противостоят друг другу в военном отношении, так и другим ситуациям в других частях земного шара, где напряженность ведет к бесплодному отвлечению ресурсов на создание орудий войны.

После того, как СССР убрал свои ядерные установки с территории республики, в Турции демонтировали американские ракеты. Так завершился один из самых опасных периодов ХХ века.

К несчастью, без потерь не обошлось: среди военных пострадал Рудольф Андерсон, пилот самолета U-2, который был сбит в ходе блокады Кубинских территорий. Сообщается, что результатом тяжелых условий жизни на Кубе погибли больше 50 военных Советского Союза.

Источники: militera.lib.ru, coldwar.ru, krugosvet.ru.