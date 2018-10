Карибский кризис 1962 года: как мир оказался на краю ядерной бездны

После окончания Второй мировой войны США и СССР направили свои силы на расширение влияния и создание территориального превосходства. «Демократическая» политика Запада и «Социалистические» взгляды вступили в скрытое противостояние. Поддержка или колонизация отдельных территорий стали основными методами противоборствующих стран.

Последним шагом к конфликту стало установление американских баллистических ракет на территории Турции. В 1961 году США начали «освоение» турецкой ракетной базы. Несмотря на то, что арсенал был небольшим — 15 ракет, дальность ракет позволяла бы атаковать европейскую часть СССР, включая столицу.

Единственный выход, который видело правительство СССР — воспользоваться налаженными дипломатическими отношениями с Кубой, и увеличить военное присутствие на территории этой социалистической республики.

Карибский кризис.