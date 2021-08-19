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Жизнь

Картель сибирских паромщиков в несколько раз задрал цену переправы до отдаленных сел

В Томской области раскрыли картельный сговор между перевозчиками на паромной переправе между отдаленными селами, сообщает «Интерфакс».

Паром на Оби.
Паром на Оби.
izvestiy-kamen.ru

Паромы на переправе между селами Нарга и Могочино обслуживают три перевозчика — одна компания и два индивидуальных предпринимателя.

«Долгое время они вели конкурентную борьбу, однако синхронно повысили цены. В частности, стоимость перевозки автомобиля выросла с 50−150 рублей до 300 рублей», — рассказала региональная ФАС.

Для урегулирования проблемы власти привлекли еще одного перевозчика, который установил стоимость 150 рублей.

Однако с появлением конкурента действовавшие перевозчики начали перевозить за 100 рублей.

Антимонопольщики выявили сговор — перевозчики синхронно повышали и понижали стоимость на одну величину.

В ближайшее время паромщиков оштрафуют, однако сумма неизвестна — ее рассчитают от выручки за 2020 год.

Село Могочино, а также села Игреково, Сулзат и Суйга не имеют сухопутной связи с райцентром Молчаново. Летом из них добраться до цивилизации можно только по паромной переправе, в зимнее — по ледовой.

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