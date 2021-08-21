Картины и изделия из дерева. В Казани открылась выставка работ Сергея Шойгу

В ее экспозицию вошли 83 картины и 17 изделий из дерева.
«Эта выставка показывает многогранное творчество этого выдающегося человека. Это рисунки, и работы по дереву, которые меня впечатляют. Экспозиция характеризует Сергея Кужугетовича, как очень многостороннего и естественного человека», — отметил на официальном открытии первый вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов.
Выставка получила название «Творчество ради жизни». В общей сложности посетители увидят 100 произведений министра. Среди них 83 картины и 17 предметов, сделанных из дерева. Часть экспонатов продадут на аукционе в 2022 году, а вырученные деньги направят на помощь тяжелобольным детям.
На открытии прошли литературные чтения рассказов Сергей Шойгу. Их озвучил актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Разбегаев.
Кроме экспозиции любой желающий может посетить открытый лекторий Русского географического общества. Также запланированы кинопоказы тематических документальных фильмов.