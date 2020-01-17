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Жизнь

Картину под названием «Аятолла Путинеи» пишет новосибирский художник

Новосибирский художник Константин Еременко пишет картину, идея которой пришла к нему после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает ТВ2.

Картина «Аятолла Путинеи». Художник: Константин Еременко.
Картина «Аятолла Путинеи». Художник: Константин Еременко.
tv2.today. Константин Еременко.

Еременко отметил, что «Аятолла Путинеи» — это рабочее название картины, он не уверен, что оно останется.

«Я хоть и не смотрел трансляцию послания, но читал краткий пересказ в прямом эфире. Сразу же понял, что я хочу это нарисовать», — рассказал художник.

По его словам, картина — это аллюзия к тому, что «мы косплеим Иран… во всем, начиная от насаждения религии, продолжая безумным количеством силовиков, коррупцией, воинственной риторикой и заканчивая копированием политического устройства».

В своем Facebook Еременко написал, что хоть картина еще и незаконченная, а резонанс уже есть.

«В 2018-м году я начал рисовать „Поединок Золотова и Навального“. По пьяни запостил начало процесса, потом у меня что-то спрашивали, потом я уснул, и утром эта незаконченная работа уже во всех СМИ. В прошлом году я написал, что нарисую Икону Шамана, ну у меня спрашивали — когда? Ну, я и запостил стадию работы, мол, я не врал, картина в работе. И эта стадия оказалась во всех СМИ», — отметил сибиряк.

В комментариях Еременко подсказывают дорисовать для полноты образа еще знак ГТО на груди.

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