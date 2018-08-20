«Свирепствует дебилизм»: как известный психотерапевт Кашпировский лечит людей в Барнауле

В Барнаул после 2,5-годичного перерыва приехал известный психотерапевт Анатолий Кашпировский. Он намерен задержаться здесь до самых губернаторских выборов. Все это время барнаульцы смогут посещать его сеансы: платные и бесплатные. На первой встрече 17 августа целитель признался: приехал, «чтобы не быть одному». На сеансе он строго отчитывал барнаульцев, лечил от аллергии и очень много философствовал.

Явление Кашпировского народу

Первый сеанс назначили на 11 часов утра. Но Анатолий Михайлович задержался. В 11.08 раздаются редкие аплодисменты от самых нетерпеливых: им хочется поскорее увидеть кумира.

Зал оказался полон лишь наполовину: первые ряды битком, а к концу много пустых сидений. Большинство пришедших — пенсионеры, многие из них еле передвигались с тросточками. Встречались и люди среднего возраста. Некоторые привели с собой детей.

Чтобы было не скучно ждать, организаторы включили видео с демонстрацией чудес, которые творил Кашпировский, кадры с его выступлений, телеэфиров. Закадровый голос несколько раз повторяет, что Анатолий Михайлович — «феномЕн». Показали и кадры его выступления в Барнауле в 2016 году.

«Разберемся без вас», — звукорежиссер в центре зала грубо осаживает бабушек-советчиц. На экране показывают падающих и пляшущих людей на сеансах. Из колонок доносятся фразы: «10 млн излеченных дистанционно», «Реальное спасение людей и продление жизни», «Впервые в истории мира изменен цвет седых волос при помощи психологического воздействия».

Наконец увлекательный киносеанс заканчивается, раздается громкая торжественная музыка. Психотерапевта еще нет, а люди уже встали с мест в ожидании.

Целитель не успел толком начать, как к нему из зала уже понесли цветы. Протягивая букеты, женщины начали говорить поздравления — 11 августа Анатолию Кашпировскому исполнилось 79 лет. Психотерапевт сразу же их одергивает: «Уйдите, не маячьте, дамы. Нельзя меня перебивать, я же не по бумажке читаю. Все надо делать вовремя. Я людям в душу заглядываю, а вы тут со своими цветами». Женщины послушно садятся на место. Уже в перерыве одна из них все-таки положит свой букет на стол целителя.

Гомосексуалы и лифчики

«Люди умирают от своей ткани: от кожи, от почек», — зычным низким голосом стал рассуждать Кашпировский. Он рассказывает, что третья по популярности причина смерти в мире — неправильное лечение. Его рассуждения непоследовательны: люди слушают то про устройство видеокамеры, то про древних философов, то про экологию, то про платную медицину.

Как бы между прочим Анатолий Михайлович рассказывает, что «аллергию никто никогда из медиков не вылечил», а он смог избавить от этого заболевания 10-летнюю девочку из Алма-Аты.

«Я Америку наизусть знаю, 300 раз там был. Все плохое оттуда пришло сюда. Гомосексуалов полно. Зачем они проводят свои демонстрации? Давайте и мы проведем, заявим, что мы вот такие, у нас нормальные влечения. Нет бы по-тихому сидеть, они стараются заразить других», — снова резко меняет тему Кашпировский.

Сеанс Анатолия Кашпировского в Барнауле. altapress.ru

Лекция длится около часа. За это время многие начинают уставать, зевают. Кашпировский это замечает: «Спите уже? Проснитесь! Я вот вообще не сплю, все время в перелетах. И ничего. Смотрите, какой красивый сижу перед вами». Целитель рассказывает, что с утра тренировался с гантелями и отчитывает ленивых барнаульцев, которые, по его мнению, с утра спали.

«Интернет кишит лифчиками, голыми задами. Свирепствует дебилизм», — начинает рассуждать на тему морали Кашпировский. Какой-то парень лет 30 хихикает: он пришел за компанию с мамой.

«Чтобы загнать людей на мой сайт, надо нагайку иметь. А мои достижения за 30 лет никто не повторил! За три минуты пломбируются зубы у 250 человек! Где вы такое видели? Где журналисты, пишущая братия? В новостях одни скандалы», — сокрушается целитель.

Под конец лекции Кашпировский просит кого-нибудь из добровольцев с техникой помочь ему записывать следующие сеансы и объявляет перерыв.

«Хочется верить , что поможет»

В антракте часть зрителей потянулась в фойе, часть осталась сидеть на местах и обсуждать свои болячки с теми, кто оказался рядом. Еще часть выискивали себе место поближе, воспользовавшись отсутствием других.

Включается голосовое объявление: диктор рассказывает, что платные сеансы начнутся после 27 августа и будут проходить только вечером. На них можно будет вылечить остеохондроз, варикоз и еще несколько серьезных болезней.

Сеанс Анатолия Кашпировского в Барнауле. altapress.ru

На задних рядах сидят две с виду адекватные женщины примерно 30 и 40 лет. Спрашиваю, зачем пришли. «Ну что у нас болезней нет, что ли», — отвечает та, что постарше. «Хочется верить, что поможет», — говорит женщина помоложе.

Мэтр возвращается и начинает сеанс с лирического отступления: «Мне тут одна девушка писала, спрашивала, можно ли приложить мою фотографию на грудь, чтобы она больше стала. Ну это смотря как прикладывать. Если правильно привязать, может, и вырастет», — говорит Кашпировский. Люди смеются.

«Зеркала принесли?», — строго спрашивает целитель. Больше половины зала принесли. Люди начинают переговариваться, в зале стоит шум. «Прекратите болтать! — прикрикивает психотерапевт. — Ваша ошибка в том, что вы много болтаете. Корень ваших проблем — только вы и ваш длинный язык. А я бабушек удовлетворял в их желании иметь портрет внучки или внука на радужке!»

Начинается сеанс изменения цвета глаз. Все закрывают глаза на три минуты. В это время целитель заводит разговор о жизни. «Я вообще люблю в Барнаул приезжать. Наполняемость зала тут хорошая, встречают хорошо», — признается он. Через положенное время люди открывают глаза и проверяют цвет. У половины изменился, другая половина ничего не заметила. «Это от того, что вы болтали во время сеанса», — уверенно говорит Анатолий Михайлович.

Помидор , фотоаппарат и пародонтоз

Наконец на сцену вызывают четырех добровольцев с аллергией. Выскакивают шесть человек, двоим приходится уйти ни с чем. Остались четыре женщины, одна из них приехала аж из Челябинска. Сначала целитель расспрашивает каждую: на что аллергия, сколько лет длится. У людей оказалась аллергия на помидоры, солнечный свет, духи и таблетки.

«А вы красивая дамочка! — говорит одной из „пациенток“ Кашпировский. — Вам говорили это? Ну так я первый скажу. И последний», — непонятно, шутит мэтр или нет.

«А вы зачем такой здоровый помидор принесли? Надо было поменьше взять. Он вам в рот-то влезет?», — спрашивает психотерапевт у бабушки с аллергией на томаты. «Влезет», — уверенно отвечает «пациентка».

Сеанс по традиции проходит с падением. Сначала мэтр приказывает женщине употребить аллерген, а затем роняет ее на пол. С пациенткой, у которой аллергия на солнечный свет, происходит небольшая заминка: где взять аллерген? Кашпировский тут же находит решение: просит сфотографировать женщину. Вспышка фотоаппарата, по его мнению, прекрасно подходит для лечения аллергии на ультрафиолет.

Сеанс Анатолия Кашпировского в Барнауле. altapress.ru

Наконец все лежат на сцене перед столом психотерапевта. Он садится и снова пускается в пространные рассуждения на три минуты. Время отсчитывают песочные часы. «Девочки, подъем! Вынимаем все изо рта!», — командует целитель. У всех все хорошо, аллергической реакции не возникло.

«Забирай свои духи. Шанель номер пять. Хорошие духи. Ты сама ходячая Шанель», — отвешивает комплимент молодой девушке Кашпировский. Женщину с аллергией на солнечный свет отправляют погулять на улицу 10 минут.

После сеанса лечения Анатолий Михайлович командует остальным: «Просматривать мой сайт, видео любые смотреть». И дает совершенно бесплатный совет, как лечить пародонтоз, не обращаясь к врачу: «Крупицу соли в рот на ночь кладете в то место, где болезнь. Утром чистите зубы и все».

Наращенная кость и соль «от всего»

На этом чудеса не заканчиваются. На сцену вызывают барнаульца по имени Юрий. Анатолий Михайлович рассказывает, что за несколько сеансов нарастил мужчине кость черепа. «У него яма была в голове размером с ладонь», — говорит целитель. «Пациент» подтверждает его слова.

На сцену вызывают желающих проверить только что сделанное заявление. Выбегают двое мужчин. Щупают голову. Подтверждают: кость твердая. «Ну все, падай!», — приказывает Кашпировский, и Юрий театрально грохнулся на пол. Через некоторое время он встает, и все начинают аплодировать. «Еще пару раз придет и все зарастет до конца», — обещает Анатолий Михайлович.

Возвращается женщина с аллергией на солнечный свет. Никакой негативной реакции на прогулку у нее нет. «Все идите, на Кипре вас ждут», — говорит Кашпировский и объявляет конец сеанса. Следующий — в три часа дня. «Такой же? Нет, другой. Все по-разному проходит», — говорит мэтр.

В фойе после сеанса людно. Внезапно раздается крик: «Соль!» К выходу бежит старушка. «Соль, слышишь? Соль продают!», — хватает у выхода дедушку и они быстро уходят в обратном направлении.

Сеанс Анатолия Кашпировского в Барнауле. altapress.ru

Торговлю солью и другими полезными вещами ведет помощник Кашпировского, молодой парень. Около него очередь из бабушек. Соль продают по 200 рублей. «А от чего она?», — задает вопрос одна из пенсионерок. «От всего, от всех болезней!», — уверенно, с придыханием отвечает пожилая женщина. У нее полные руки только что купленного добра: фотография Кашпировского (200 рублей) и диск с видеозаписью выступления из Омска (1000 рублей).

«И мне, и мне диск», — кричит какая-то бабулька. «А от чего он помогает?», — снова задает вопрос пенсионерка, которая спрашивала про соль. «Там про сердечные болезни», — отвечают ей знатоки.

В Instagram-аккаунте Анатолия Кашпировского уже появились благодарные отзывы барнаульцев. Люди из других городов сокрушаются, что не могут приехать: «Вы только приезжайте к нам, в любой город! Без Вас — тоска, пустота и нестерпимое ожидание».