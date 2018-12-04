Кашпировский потребовал от канала «Россия 1» миллион рублей моральной компенсации

Психотерапевт Анатолий Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский суд Москвы с требованием взыскать с ВГТРК миллион рублей киз-за высказываний в программе «Андрей Малахов Прямой эфир», сообщает RNS со ссылкой на помощника судьи Русалу Гусейнову.