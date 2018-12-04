Кашпировский потребовал от канала «Россия 1» миллион рублей моральной компенсации

Кашпировский просит признать не соответствующими действительности сведения, распространенные в программе. Как следует из картотеки дел районных судов, также соответчиком по иску выступает главный редактор программы.
Претензии Кашпировского вызвали высказывания публицистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе Малахова, вышедшей в эфир в октябре 2017 года, уточнила пресс-секретарь суда Анна Селиванова.
«В иске Кашпировский утверждает, что Невзоров назвал его жуликом, а Гурнов — мошенником», — сообщила Селиванова. С точки зрения истца, программа была показана не в прямом эфире, поэтому у ответчика была возможность скорректировать ее содержимое, уточнила она.
Юрист Татьяна Галковская, представлявшая интересы Кашпировского в процессе в деле против «Первого канала», подтвердила подачу иска. Она также отметила, что претензии касаются высказываний Невзорова и Гурнова.
Программа «Прямой эфир» Андрея Малахова с участием Невзорова и Гурнова вышла в эфир в октябре 2017 года, она была приурочена к смерти телевизионного целителя Аллана Чумака.