Касперский выступил на IT-форуме и рассказал об отпуске на Алтае

Отдых на Алтае
Свою речь Касперский начал с рассказа о том, как он отдохнул на Алтае.
Евгений Касперский,
глава «Лаборатории Касперского»:
Я, Евгений Касперский, и мне особенно приятно передавать вам привет, потому что я месяц назад вернулся с Горного Алтая, где провел восхитительные 24 дня.
Предприниматель прошел вдоль реки Аргут до Ущелья Ярлу, после чего на вертолете добрался до верховья Катуни.
«Мы прошли все верхнюю и среднюю Катунь от щек и до Еланды. Это было абсолютно восхитительно время» — добавил он.
Цифра везде и всюду
Цифровизация неизбежно коснется всех сфер жизни человека, начиная от кофеварок и холодильников, заканчивая транспортом и производством, считает Евгений Касперский.
Все это сделает мир лучше, жизнь удобнее и экономит деньги, заключил предприниматель.
Кибербезопасность важна как никогда. В связи с этим, подчеркивает Касперский, его компания работает над тем, чтобы обеспечить необходимую информационную безопасность.
Евгений Касперский,
глава «Лаборатории Касперского»:
Мы как компания постепенно переходим от обычного прикладного антивирусного через офисные решения по безопасности, мы идем в мир безопасности индустриальной и в мир информационного иммунитета.
Касперский добавил, что кибербезопасность, которую сегодня обеспечивают соответствующие программы, вполне достаточно, чтобы защитить «индивидуальные цифровые системы», «защитить офис». Но если речь идет о защите инфраструктуры, в особенности критической — все не так радужно.
«Для этого обычной и даже индустриальной безопасности иногда не хватает. И нам нужно больше внимания уделять системам спроектированным таким образом, что их просто невозможно взломать. Можно ли такое сделать? Да, уверяю вас, можно» — продолжил бизнесмен.
Современное решение проблем безопасности — иммунная платформа
Предприниматель подчеркнул, что его компания давно занимается новой платформой, которую они называют «иммунной». На ней можно строить системы и приложения, которые невозможно взломать.
Касперский добавил, что на сегодняшний момент она вполне достаточна для того, чтобы строить решения для интернета вещей и промышленных объектов.
«Так что нас впереди ждет очень интересное и забавное будущее: строить из современного мира будущий, мир, иммунный, невзламываемый, где не будет места антивирусу. Я об этом мечтаю» — заметил эксперт.
IT-форум
XII региональный IT-форум проходит с 6−9 октября. Первые три дня идут в режиме онлайн, а четвертый — в Новоалтайске. В дискуссии примут участие представители государственных структур, предприниматели и IT-компании
Заявлено более 60 выступлений. IT-лидеры представят свой взгляд на развитие информационных технологий в рамках 7 тематических площадок форума. Это, к примеру, импортозамещение, информационная безопасность, автоматизация производства и так далее.
Кроме того, здесь наградят победителей краевого конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае».
Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице краевого министерства цифрового развития и связи, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).