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8 октября 2°C
Жизнь

Касперский выступил на IT-форуме и рассказал об отпуске на Алтае

Российский программист, глава компании «Лаборатория Касперского», один из ведущих специалистов в сфере информационной безопасности Евгений Касперский выступил на XII региональном IT-форуме Алтайского края. Он отправил видеообращение к участникам форума, в котором рассказал о существующих проблемах кибербезопасности и о том, как их можно решить.

Евгений Касперский.
Евгений Касперский.
Скриншот из видеообращения

Отдых на Алтае

Свою речь Касперский начал с рассказа о том, как он отдохнул на Алтае.

Евгений Касперский,
глава «Лаборатории Касперского»:

Я, Евгений Касперский, и мне особенно приятно передавать вам привет, потому что я месяц назад вернулся с Горного Алтая, где провел восхитительные 24 дня.

Предприниматель прошел вдоль реки Аргут до Ущелья Ярлу, после чего на вертолете добрался до верховья Катуни.

«Мы прошли все верхнюю и среднюю Катунь от щек и до Еланды. Это было абсолютно восхитительно время» — добавил он.

Цифра везде и всюду

Цифровизация неизбежно коснется всех сфер жизни человека, начиная от кофеварок и холодильников, заканчивая транспортом и производством, считает Евгений Касперский.

Все это сделает мир лучше, жизнь удобнее и экономит деньги, заключил предприниматель.

Кибербезопасность важна как никогда. В связи с этим, подчеркивает Касперский, его компания работает над тем, чтобы обеспечить необходимую информационную безопасность.

Евгений Касперский,
глава «Лаборатории Касперского»:

Мы как компания постепенно переходим от обычного прикладного антивирусного через офисные решения по безопасности, мы идем в мир безопасности индустриальной и в мир информационного иммунитета.

Интернет. Компьютеры.
Интернет. Компьютеры.
СС0

Касперский добавил, что кибербезопасность, которую сегодня обеспечивают соответствующие программы, вполне достаточно, чтобы защитить «индивидуальные цифровые системы», «защитить офис». Но если речь идет о защите инфраструктуры, в особенности критической — все не так радужно.

«Для этого обычной и даже индустриальной безопасности иногда не хватает. И нам нужно больше внимания уделять системам спроектированным таким образом, что их просто невозможно взломать. Можно ли такое сделать? Да, уверяю вас, можно» — продолжил бизнесмен.

Современное решение проблем безопасности — иммунная платформа

Предприниматель подчеркнул, что его компания давно занимается новой платформой, которую они называют «иммунной». На ней можно строить системы и приложения, которые невозможно взломать.

Касперский добавил, что на сегодняшний момент она вполне достаточна для того, чтобы строить решения для интернета вещей и промышленных объектов.

«Так что нас впереди ждет очень интересное и забавное будущее: строить из современного мира будущий, мир, иммунный, невзламываемый, где не будет места антивирусу. Я об этом мечтаю» — заметил эксперт.

IT-форум

XII региональный IT-форум проходит с 6−9 октября. Первые три дня идут в режиме онлайн, а четвертый — в Новоалтайске. В дискуссии примут участие представители государственных структур, предприниматели и IT-компании

Заявлено более 60 выступлений. IT-лидеры представят свой взгляд на развитие информационных технологий в рамках 7 тематических площадок форума. Это, к примеру, импортозамещение, информационная безопасность, автоматизация производства и так далее.

Кроме того, здесь наградят победителей краевого конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице краевого министерства цифрового развития и связи, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

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