Кассир банка вызвала Росгвардию, когда клиент захотел положить на счет 40 тыс. рублей монетами

Директор онлайн-площадки «Московский киберспорт» Василий Рябов рассказал в своем Facebook , как кассир Сбербанка вызвала сотрудников Росгвардии из-за его желания положить на счет 40 тыс. рублей монетами.

Василий написал, что несколько лет собирал монеты по 10 рублей — насобирал около 40 тысяч рублей. Решил положить деньги на свой счет.

«В банке сказали за прием монет комиссия, без комиссии смогут только по 300 рублей зачислять. Попросил показать данный тариф, отказались, сказали что это внутреннее распоряжение. Я человек законопослушный, значит будем вносить по 300. Дальше начался цирк, кассир сначала закрыла кассу на 20 минут, потом открыла и вызвала не мой талон, а следующий. Я спросил, почему так? Ответила, что, возможно, я пропустил свою очередь. Я взял еще один талон, кассир это увидела, вышла из кассы, подошла к терминалу выдачи талонов и взяла сама себе талон, зашла в кассу и вызвала сама себя», — написал Василий.

После кассир все-таки согласилась принять первую партию из 300 рублей — всего необходимо было сделать 133 зачисления монетками.

«И тут кассира осенило! „Одна операция — один талон!“ — сообщила она мне <…> Абсурдная ситуация. В кассе установлен монетоприемник с автоматическим подсчетом монет. Все мои монеты посчитать уйдет пять минут», — отметил клиент.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

После этого в отделение банка зашли люди в черной форме, в масках и с автоматами — Росгвардия.

Бойцы поинтересовались, что мужчина делает. Далее спросили у сотрудника банка, по какой причине вызвали оперативную группу.

«Та отвечает — мужчина захватил кассу! Дальше ребята в форме переглядываются. Говорят, что тут нет противоправных действий, что представителю банка придется написать объяснительную, разворачиваются и уходят», — рассказал Василий.

Однако кассир все равно не стала принимать монеты — собрала вещи и ушла. Мужчина позвонил на горячую линию Сбера и оставил жалобу, а после написал в Центробанк.

Василий отметил, что теперь ему звонят из банка — просят прийти в отделение для урегулирования ситуации. В комментариях к записи представитель Сбера пообещал «все проверить».

В комментариях сообщение оставил и Альфа-Банк: «Монеты примем, но комиссия будет <…> за первые 100 монет комиссию не берем. Сверх лимита 4 рубля за монету».