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Катание на каретах, конкурсы и сладости: барнаульцев зовут весело отметить День защиты детей

1 июня на «Эко Ярмарке» в Барнауле (ул. Взлетная, 2К) с размахом отметят День защиты детей.

День защиты детей.
День защиты детей.
Ирина Пергаева

Насыщенная программа не даст заскучать гостям «Эко Ярмарки» и подарит ребятам отличное настроение на предстоящие летние каникулы.

В программе праздника:

  • конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй детство!»;
  • шоу с аниматорами;
  • мастер-класс по изготовлению слайма (лизуна);
  • прогулка на очаровательных пони;
  • катание на карете и машинках;
  • сладкая вата и восточные сладости.

Праздник начнется в 17:00 и продлится до 19:00.

Что такое «Эко Ярмарка»

«Эко Ярмарка» — это ярмарка нового формата площадью 10 тысяч квадратных метров, площадка для алтайских и сибирских производителей.

Здесь вы найдете вкусные и полезные продукты, а также органическую и натуральную косметику, экологические предметы интерьера, товары для активного отдыха.

На «Эко Ярмарке» торгуют более 20 представителей молочной продукции, такие как Карагужский, Ануйский, Алтайский, Экспериментальный сыродельный завод, а также частные сыроварни — Логовская, Два сыровара и другие.

Также здесь можно найти самые разнообразные растительные масла (от кунжутного и тыквенного до грецкого ореха и расторопши), мед с Алтайского края и Республики Алтай, мясо домашней птицы, яйца с фермерских хозяйств, продукцию с алтайских птицефабрик и мясокомбинатов.

«Эко Ярмарка» — это возможность познакомиться с новыми продуктами и производителями. Удобная парковка, терминалы, тележки, фуд-корт, доставка продуктов до дома помогут сделать ваши покупки более удобными.

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 20:00. Наш адрес: ул. Взлетная, 2К.

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