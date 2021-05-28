Катание на каретах, конкурсы и сладости: барнаульцев зовут весело отметить День защиты детей

Насыщенная программа не даст заскучать гостям «Эко Ярмарки» и подарит ребятам отличное настроение на предстоящие летние каникулы.
В программе праздника:
- конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй детство!»;
- шоу с аниматорами;
- мастер-класс по изготовлению слайма (лизуна);
- прогулка на очаровательных пони;
- катание на карете и машинках;
- сладкая вата и восточные сладости.
Праздник начнется в 17:00 и продлится до 19:00.
Что такое «Эко Ярмарка»
«Эко Ярмарка» — это ярмарка нового формата площадью 10 тысяч квадратных метров, площадка для алтайских и сибирских производителей.
Здесь вы найдете вкусные и полезные продукты, а также органическую и натуральную косметику, экологические предметы интерьера, товары для активного отдыха.
На «Эко Ярмарке» торгуют более 20 представителей молочной продукции, такие как Карагужский, Ануйский, Алтайский, Экспериментальный сыродельный завод, а также частные сыроварни — Логовская, Два сыровара и другие.
Также здесь можно найти самые разнообразные растительные масла (от кунжутного и тыквенного до грецкого ореха и расторопши), мед с Алтайского края и Республики Алтай, мясо домашней птицы, яйца с фермерских хозяйств, продукцию с алтайских птицефабрик и мясокомбинатов.
«Эко Ярмарка» — это возможность познакомиться с новыми продуктами и производителями. Удобная парковка, терминалы, тележки, фуд-корт, доставка продуктов до дома помогут сделать ваши покупки более удобными.
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 20:00. Наш адрес: ул. Взлетная, 2К.