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Жизнь

Катание с ледяных горок на лодке и другие забавы. Что впечатлило гостей Масленицы в Новотырышкино

9 марта в селе Новотырышкино собралось множество гостей на Масленицу. В толпе замечен тепло укутанный губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Сибирское подворье". Масленица 2019.
"Сибирское подворье". Масленица 2019.
instagram

Гости праздника делятся впечатлениями в соцсетях. Многие сфотографировали выставку чучел: симпатичных барышень из мешковины нарядили в яркие сарафаны, украсили бусами и серьгами. Одним из самых крутых артакционов стал «сплав» на резиновой лодке с веслами с ледяной горы. Гостей праздника угощали блинами, медом, вареньем и другими традиционными блюдами. Также в этот день более тысячи человек водили хоровод. Это был самый большой хоровод в России. Рекорд зафиксировал официальный представитель Книги рекордов России.

В празднике поучаствовал губернатор Виктор Томенко. Его сфотографировали рядом с девушкой, наряженной в цветастый платок.

На сцене для жителей края выступали различные коллективы, в том числе обещанная группа «Партизан FM». Артисты накануне прилетели в Барнаул и приехали в Новотырышкино. До наплыва гостей они успели прокатиться с ледяной горки на бубликах.

В соцсетях пишут, что на праздник собралось множество народа. На подъезде к подворью образовалась пробка. Люди оставляли автомобили на трассе и шли пешком до места праздника.

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