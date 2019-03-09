Катание с ледяных горок на лодке и другие забавы. Что впечатлило гостей Масленицы в Новотырышкино

Гости праздника делятся впечатлениями в соцсетях. Многие сфотографировали выставку чучел: симпатичных барышень из мешковины нарядили в яркие сарафаны, украсили бусами и серьгами. Одним из самых крутых артакционов стал «сплав» на резиновой лодке с веслами с ледяной горы. Гостей праздника угощали блинами, медом, вареньем и другими традиционными блюдами. Также в этот день более тысячи человек водили хоровод. Это был самый большой хоровод в России. Рекорд зафиксировал официальный представитель Книги рекордов России.

В празднике поучаствовал губернатор Виктор Томенко. Его сфотографировали рядом с девушкой, наряженной в цветастый платок.

На сцене для жителей края выступали различные коллективы, в том числе обещанная группа «Партизан FM». Артисты накануне прилетели в Барнаул и приехали в Новотырышкино. До наплыва гостей они успели прокатиться с ледяной горки на бубликах.

В соцсетях пишут, что на праздник собралось множество народа. На подъезде к подворью образовалась пробка. Люди оставляли автомобили на трассе и шли пешком до места праздника.