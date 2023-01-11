Катер во льдах, медведь с караваем. Фотограф показал, как выглядит самый северный поселок России

Мы решили показать с помощью мастерства Славы самый северный поселок нашей страны — Диксон.
Диксон расположен на самом берегу Карского моря. Это Таймыр, Красноярский край, из окон жители видят Северный Ледовитый океан.
«Часть поселка находится на материке, другая — на острове Диксон. Но фактически люди и на материке живут как на острове — добраться на Диксон можно только морем или на самолете», — рассказывает Слава.
Приезжих встречает белый медведь с караваем на билборде «Добро пожаловать на Диксон».
На Диксоне нет деревьев — это арктическая тундра.
Все здесь пропитано арктической романтикой — это поселок покорителей Севера, которые осваивали новые территории, открывали острова и месторождения.
Сейчас про Диксон часто говорят в прошедшем времени — «здесь был клуб», «бывший ресторан». Многие местные уехали, но поселок живет. Что доказывают фото.
Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.
С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.
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