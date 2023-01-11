Катер во льдах, медведь с караваем. Фотограф показал, как выглядит самый северный поселок России

Мы решили показать с помощью мастерства Славы самый северный поселок нашей страны — Диксон.

Диксон расположен на самом берегу Карского моря. Это Таймыр, Красноярский край, из окон жители видят Северный Ледовитый океан.

«Часть поселка находится на материке, другая — на острове Диксон. Но фактически люди и на материке живут как на острове — добраться на Диксон можно только морем или на самолете», — рассказывает Слава.