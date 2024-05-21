Совсем недавно в Новосибирске на базе «Озеро грез» прошли состязания судомоделистов среди взрослых и юношей — Кубок России, напоминает «Алтайский спорт». Наши судомоделисты до 19 лет оспаривали награды во Всероссийских соревнованиях «Кубок юношества».

Только в одних состязаниях спортсменов до 19 лет участвовало 11 алтайских молодых людей.

Бронзу на «Кубке юношества» взял Арсений Демурин из Барнаульской городской станции юных техников, выступавший с копийной парусной яхтой в классе NSS-A.

Корреспондент altapress.ru встретился с Арсением и другими мальчишками-судомоделистами в парке «Изумрудный». Они сейчас на глади пруда готовятся к городским и краевым соревнованиям по судомодельному спорту.

Радиоуправляемые суда лихо и с волнами кружили, избегая «препятствия» — катамараны и лодки напрокат. Зрелище стоило того, чтобы задержаться в парке и посмотреть на крены, ход моделей, волны от них.

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Так что если кто не следил за соревнованиями судомоделистов на гребном канале Барнаула в начале мая, можно посмотреть, как катера и яхты будут ходить по пруду парка уже совсем скоро — 11 и 18 июня.

Ранее бийский судомоделист Валерий Шишкин стал призером чемпионатов России и Европы.

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