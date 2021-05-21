Катунский заповедник подключился к проекту ЮНЕСКО с участием Анджелины Джоли

Проект воплощают в жизнь французский дом парфюмерии Guerlain и ЮНЕСКО. Его цель — вовлечение женщин, проживающих в различных биосферных резерватах мира, в пчеловодство.
Всего в проекте примут участие 25 биосферных резерватов мира. Россию в нем представляет Катунский биосферный заповедник.
Участницы проекта пройдут специальное обучение, получат техническую поддержку и смогут обменяться опытом и технологиями со своими коллегами из других регионов, рассказали в пресс-службе Катунского заповедника.
Планируется, что к 2025 году в резерватах ЮНЕСКО установят 2 500 ульев и завезут 125 млн пчел.
50 женщин, которые закончат обучение в рамках проекта, получат поддержку в обустройстве своих собственных пасек.
Риск вымирания пчел грозит глобальной экологической катастрофой. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, три из четырех ведущих продовольственных культур, потребляемых человеком, опыляются пчелами.