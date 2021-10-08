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Жизнь

Казах-таксист очень эмоционально дал отпор пассажирке, устроившей скандал из-за русского языка

В Казахстане таксист объяснил свое желание говорить на русском языке пассажирке, предъявившей ему претензии. Видео появилось в соцсетях.

В Казахстане таксист объяснил пассажирке, почему разговаривает на русском языке.
В Казахстане таксист объяснил пассажирке, почему разговаривает на русском языке.
кадр из видео.

Судя по кадрам, женщина выразила недовольство и назвала таксиста предателем, когда тот начал говорить с ней на русском языке.

Мужчина за рулем объяснил пассажирке, что только он может решать, как и на каком языке ему разговаривать в его стране.

«Это моя личная точка зрения, это мое личное желание! Хочу разговаривать на том языке, на котором я хочу! Понятно? Нечего мне указывать, как мне разговаривать, что говорить, кто я… предатель, не предатель… это не вам судить! Не вы меня рожали, не вы меня воспитывали!» — дал отпор таксист.

Предположительно, видео записала пассажирка, сидевшая позади водителя и просившая его перестать кричать после того, как эмоционально вывела.


Таксит заявил, что вырос совсем в другой стране, а не в той, где сейчас языковой вопрос стал поводом для притеснения русскоговорящих.

«Я рос в Советском Союзе, я рос в стране, где русский язык был единственным языком, где все, начиная с детсада, было только на русском, ни капли казахского, и где я доказывал, что я казах! <…> Кто вы такая, чтобы мне говорить, кто я такой, предатель или нет?! Вы проходили все это, когда вас угнетали как национальную <…>?! Вы проходили это?! Я казах, я здесь жил, рос, родился, я отстаивал всегда свои интересы, и я буду разговаривать так, как я хочу! И нечего мне потыкать здесь!» — сорвался на крик мужчина.

В конце видео водитель заявил пассажирке, что ней хочет с ней разговаривать на казахском и вообще не желает с ней разговаривать.

Жители Казахстана назвали таксиста «советским казахом», многие поддержали его точку зрения. Нашлись в соцсетях и те, кто выразил желание при помощи силы обучить мужчину национальному языку.

Ранее в Казахстане возбудили уголовное дело на блогера Куата Ахметова за видео с унижениями русскоговорящих, после чего он покинул страну и переехал в Грузию. В России ему запретили въезд на 50 лет.

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