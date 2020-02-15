Казахские сестры-альбиносы в образе ангелов стали моделями и звездами соцсетей

14-летняя Асель и ее 2-летняя сестра Камила из Казахстана рождены с альбинизмом.

Альбинизм — состояние, при котором в коже, волосах полностью или практически полностью отсутствует пигмент меланин.

Образ жизни им приходится вести особенный — нужна тщательная защита от солнца.

Среди моделей немало альбиносов, и Асель успешно начала модельную карьеру еще два года назад, тогда же, когда с той же особенностью родилась ее сестра Камила.

Теперь в фотосессиях девочки нередко участвуют вместе, пишет .

Девочки примеряют эльфийские и русалочьи образы, но чаще всего сестер поклонники сравнивают с ангелами.

«Выходя из дома, я всегда надеваю очки от солнца. Даже в пасмурную погоду я очень плохо вижу. И могу открывать свободно глаза, только когда уже бывает ночь и очень темно. В детстве, например, это было трудно, так как другие дети, скорее всего, они еще не видели альбиносов и всегда удивляясь, что-то говорили, рассказывает Асель.

Ни у мамы и папы девочек, ни у их брата Алдияра альбинизма нет, пишет mail.ru. Сейчас Калагановы — единственная в Казахстане семья, где растут сразу два ребенка-альбиноса.