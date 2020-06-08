Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Казахскую рыбу, фрукты и пчелопакеты не пропустили в Алтайский край

С начала 2020 года в Алтайский край не пропустили более 3 тыс. машин с различными грузами из Казахстана. На Алтайской таможне рассказали, что пришлось вернуть в пункты отправления.

На границе Алтайского края. Таможня.
На границе Алтайского края. Таможня.
пресс-служба Алтайской таможни

На границе проверили 53 100 тонн разных грузов. Обратно на территорию Республики Казахстан вернули 3 354 тонны различных товаров.

Это фрукты, овощи, мед, сухофрукты, пчелопакеты, хозяйственные товары, мороженная рыба, запасные части к сельскохозяйственной технике, продукты питания, товары народного потребления и многие другие товары.

Странами производства этих товаров являются Республика Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан, также есть товары и продукты неизвестного происхождения.

Причиной возврата стало отсутствие каких-либо соответствующих документов.

С начала 2020 года возбудили 18 дел об административных правонарушениях.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость