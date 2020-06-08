Казахскую рыбу, фрукты и пчелопакеты не пропустили в Алтайский край

На границе проверили 53 100 тонн разных грузов. Обратно на территорию Республики Казахстан вернули 3 354 тонны различных товаров.
Это фрукты, овощи, мед, сухофрукты, пчелопакеты, хозяйственные товары, мороженная рыба, запасные части к сельскохозяйственной технике, продукты питания, товары народного потребления и многие другие товары.
Странами производства этих товаров являются Республика Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан, также есть товары и продукты неизвестного происхождения.
Причиной возврата стало отсутствие каких-либо соответствующих документов.
С начала 2020 года возбудили 18 дел об административных правонарушениях.