Казахстан открывает международное авиасообщение

С 20 июня Казахстан возобновляет рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию, пишет Tengrinews. kz со ссылкой на комитет гражданской авиации.

Казахстанцы уже 20 июня смогут вылететь в Анталью и Дубай, а 21 июня из Алматы также можно будет улететь в Стамбул и Анталью. Китай (в связи с новой вспышкой COVID-19) пока находится «на стадии рассмотрения».

Согласно онлайн-табло аэропорта Нурсултан Назарбаев, 21 июня также есть рейсы из Дели и Стамбула.

«Рейсы будут осуществляться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и иностранными государствами. Вместе с тем, отмечаем, что Главным санитарным врачом РК на транспорте будет отслеживаться ситуация в этих странах и при ухудшении эпидемиологической обстановки будут приниматься соответствующие меры», — подчеркнули в комитете.

Внутренние перелеты в Казахстане возобновили с 25 мая.

Авиасообщение в России

Международные перелеты Россия отменила с 27 марта. Исключения составляют вывозные рейсы.

По информации Profi.Travel, Минтранс и МИД обсуждают возможность возобновления авиасообщения с рядом зарубежных государств, где сложилась наиболее благоприятная обстановка в плане борьбы с коронавирусом.

Преимущественно речь идет об СНГ, странах Европы, а также соседних государствах, в частности Турции.