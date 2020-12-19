Казанская визажистка рассказала об ужасах работы с Ольгой Бузовой

Визажистка из Казани Эльмира Первакова, делавшая мейкап популярной певице Ольге Бузовой, опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором пожаловалась на поведение звезды, назвав опыт работы с артисткой ужасным, пишет «Московский комсомолец».

По словам Перваковой, инцидент произошел три года назад во время гастролей исполнительницы в столице Татарстана. Бьюти-блогер сообщила, что согласилась бесплатно сделать макияж Бузовой ради портфолио и совместного фото.

Визажистка посетовала на то, что певица отказалась сидеть на высоком барном стуле и закатила истерику, заставив принести ей удобное кресло. В итоге Перваковой пришлось в буквальном смысле стоять на коленках и красить Ольгу «в три погибели».

Автор поста подчеркнула, что спустя некоторое время Бузова попросила налить ей что-то «покрепче» и принялась курить кальян, выдыхая дым ей «прямо в лицо».

«Делать макияж было достаточно тяжело из-за терпкого запаха, похожего на коньяк с чаем», — поделилась подробностями она.

Первакова отметила, что после выступления Бузова отказалась сделать совместную фотографию, сославшись на усталость, из-за чего визажистка была вынуждена ждать снимка вместе с остальными фанатами. После этого случая специалист приняла решение, что больше никогда не будет оказывать услуги звездным клиентам.