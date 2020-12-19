Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 декабря -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Казанская визажистка рассказала об ужасах работы с Ольгой Бузовой

Визажистка из Казани Эльмира Первакова, делавшая мейкап популярной певице Ольге Бузовой, опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором пожаловалась на поведение звезды, назвав опыт работы с артисткой ужасным, пишет «Московский комсомолец».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

По словам Перваковой, инцидент произошел три года назад во время гастролей исполнительницы в столице Татарстана. Бьюти-блогер сообщила, что согласилась бесплатно сделать макияж Бузовой ради портфолио и совместного фото.

Визажистка посетовала на то, что певица отказалась сидеть на высоком барном стуле и закатила истерику, заставив принести ей удобное кресло. В итоге Перваковой пришлось в буквальном смысле стоять на коленках и красить Ольгу «в три погибели».

Автор поста подчеркнула, что спустя некоторое время Бузова попросила налить ей что-то «покрепче» и принялась курить кальян, выдыхая дым ей «прямо в лицо».

«Делать макияж было достаточно тяжело из-за терпкого запаха, похожего на коньяк с чаем», — поделилась подробностями она.

Первакова отметила, что после выступления Бузова отказалась сделать совместную фотографию, сославшись на усталость, из-за чего визажистка была вынуждена ждать снимка вместе с остальными фанатами. После этого случая специалист приняла решение, что больше никогда не будет оказывать услуги звездным клиентам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость