Казанских чиновников и депутатов заставили месяц обедать в школьных столовых на 69 рублей

«Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой и весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать. Но мне не нужны надсмотрщики — мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения», — сказал градоначальник, пишет РИА Новости.