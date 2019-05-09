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Жизнь

Казанских чиновников и депутатов заставили месяц обедать в школьных столовых на 69 рублей

Сотрудники исполнительного комитета и депутаты гордумы Казани должны в течение месяца обедать в школьных столовых на 69 рублей в день — таким образом мэр города Ильсур Метшин планирует проверить качество питания в учебных заведениях.

Питание в школе.
Питание в школе.
Олег Богданов

«Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой и весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать. Но мне не нужны надсмотрщики — мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения», — сказал градоначальник, пишет РИА Новости.

Мэр считает, что вопросу организации питания в школах уделяется недостаточное внимание, и потребовал усилить работу в этом направлении, пишет bfm.ru. И поручил за время летних каникул внести изменения, которые позволят детям получать горячие и качественно приготовленные блюда.

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